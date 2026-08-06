Kapitány István: 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot indít a kormány

„Ma folytatódik a kétnapos kormányülés, miközben a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban éjjel-nappal dolgozunk azért, hogy Magyarország energiaellátása a rendkívüli helyzetben is biztonságos és folyamatos maradjon” – közölte Facebook-oldalán Kapitány István. A tárca vezetője posztjában amellett, hogy kitért az energiahelyzet javulására, a mellékelt fotón bejelentette: a Tisza-kormány 868 milliárd forintos átfogó energiafejlesztési programot indít.
„Egyértelmű célunk, hogy Magyarország energiaellátása még biztonságosabb, ellenállóbb és korszerűbb legyen, s hasonló helyzet a jövőben ne veszélyeztesse az ország működését. Jelentősen bővítjük az energiatárolói kapacitásokat, korszerűsítjük a villamosenergia-hálózatot, felgyorsítjuk a megújuló energiaforrások – különösen a szélenergia – fejlesztését, valamint átláthatóbbá tesszük a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakozási folyamatát” – tette hozzá a miniszter. Szerinte ezekből a beruházásokból, a fejlődésből a magyar állam, az önkormányzatok, a helyi közösségek és végső soron minden magyar család is profitálni fog.Magyar Péter: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány
Kapitány István megismételte, amiről korábban Magyar Péter miniszterelnök is beszámolt, hogy a Duna vízszintje lassan emelkedik, a paksi atomerőmű helyzete stabil, és az ország energia-egyensúlyát az elmúlt napokban sikerült fenntartani. Megköszönte mindenkinek, a magyar családoknak, a vállalkozásoknak is, hogy tudatosan csökkentették fogyasztásukat, de kérte, hogy a folytatódó rendkívüli hőségben a következő napokban is – lehetőség szerint – a nagyobb áramigényű berendezéseket a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakon kívül használják.Magyar Péter: Csütörtökön még szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre