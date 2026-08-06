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2026-08-06 13:42:00 CEST

Kapitány István: 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot indít a kormány

A gazdasági és energetikai miniszter kiemelte az energiatárolói kapacitások bővítését, a villamosenergia-hálózat korszerűsítését, a megújuló energiaforrások, különösen a szélenergia fejlesztését, a háztartási napelemes rendszerek működtetésének egyszerűsítését.