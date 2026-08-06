Magyar Péter: Orbán Viktor és társai már 2022-ben tudták, hogy a magyar energiarendszer a végnapjait éli, mégsem tettek semmit

Orbán-kormány;áram;bűnök;energiaválság;akkumulátorgyár;Magyar Péter;

2026-08-06 18:28:00 CEST

Egy négy évvel ezelőtti kormányelőterjesztésből az is kiderült, hogy az ide telepített akkumulátorgyáraknak több áramot ígértek, mint amennyit elő tudunk állítani.

A rendszer egyensúlyának fenntartása érdemi piaci beavatkozás nélkül a végnapjait éli, költségei soha nem látott mértéket öltenek (évi 50 Mrd Ft-ról évi 392 Mrd Ft-ra nőhet), drasztikus intézkedések hiányában néhány hónapon belül fenntarthatatlanná válik. (...) A jelenlegi erőművi infrastruktúra öregszik, új erőművek, melyek bármikor (bármely évszakban és napszakban) képesek villamos energiát tervezhetően termelni, nem létesültek” – idézett Magyar Péter Facebook-oldalán abból a 2022-es kormányelőterjesztésből. Abból szerinte kiderült, hogy Orbán Viktorék már akkor tudták, hogy a magyar energiarendszer a végnapjait éli és az összedőlés szélén áll, és mégsem tettek semmit.

A 2022-es kormányelőterjesztés szerint a kiváltó ok az volt, hogy az akkori kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagyberuházók kedvéért. Pontosan tudták, hiszen kiszámolták, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari (akkumulátoripari) beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tud állítani – írta a miniszterelnök.

A posztban az előző vezetés ezen a téren elkövetett bűneit is felsorolta. – 2022-ben már több mint tíz éven át nem épült számottevő, bármikor rendelkezésre álló új erőművi kapacitás. A régi egységek pótlása és vagy fejlesztése elmaradt, a napelemek gyors terjedését pedig sem a hálózat, sem a tartalékrendszer, sem az energiatárolás fejlődése nem követte, a szélerőművek építését akadályozták – tette hozzá.

Magyar Péter a bejegyzéséhez mellékelt videóban arról is beszélt, hogy az előző kormány nagyberuházásai 2000 megawattal növelték a villamosenergia-hálózat terhelését, amihez sem hazai, akár erőművi kapacitás, megfelelő mennyiségű import sem állt rendelkezésre. A költségek emelkedéséről is tudtak, mert az említett előterjesztés szerint évi 50 milliárd forint helyett akár 400 milliárd forinttal számoltak. A Magyar Energia Hivatal is úgy értékelte, hogy változatlanság esetén a lakosság ellátás biztonsága is fenntarthatatlanná válik. A miniszterelnök szerint erről igenis számot kell adnia az előző vezetésnek, személyesen a légkondicionált birtokán pihenő Orbán Viktornak, de most cselekedni kell.

Energia- és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon. Nagy mennyiségben fogunk energiatároló kapacitásokat építeni, mert jelenleg közel kilencszer annyi napenergiát tudunk termelni, mint amennyi tároló van. A másik, hogy a villamosenergia-hálózatot fejlesztjük, és már pénteken eredményt hirdetünk a másfél milliárd eurós, közel 600 milliárd forint uniós forrásból megvalósuló ilyen pályázaton – közölte Magyar Péter.