Süddeutsche Zeitung: A magyarok összefogása segített elkerülni az energiaválságot

Magyarország;lapszemle;Süddeutsche Zeitung;energiaválság;

2026-08-09 10:12:00 CEST

A patinás német lap szerint a rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása miatt Magyarország csak lakossági és ipari takarékossággal kerülte el a súlyosabb energiaellátási zavart, s az újság úgy látja, a krízis egyszerre mutatta meg a társadalmi összefogás erejét és az energiarendszer sérülékenységét.

A Münchenben megjelenő Süddeutsche Zeitung terjedelmes elemzésben számolt be arról, hogy a szokatlanul száraz és forró nyári időjárás következtében mélypontra süllyedt a Duna vízszintje, ami példátlan energiagazdálkodási válságot idézett elő a térségben.

A német lap megfigyelései szerint a fővárosba látogatóknak az utóbbi napokban azonnal szembetűnt, hogy valami megváltozott a megszokott utcaképben: az Országház és a Lánchíd megszokott esti díszkivilágítása sötétbe borult, a Budai Vár sem tündökölt az éjszakai fényekben, miközben a tömegközlekedési eszközök a megszokottnál lassabban haladtak, és több tehervonat menetrendje is fennakadást szenvedett.

A Süddeutsche Zeitung részletesen ismerteti, hogy a mindennapi beszélgetések központi témájává az esti öt és tíz óra közötti időszak áramtakarékossági törekvései váltak. A lakosság tudatosan kerülte a mosógépek bekapcsolását, az elektromos gépjárművek töltését, valamint a klímaberendezések magas fokozaton történő üzemeltetését. A miniszterelnöki hivatal és a szövetségi szervek felhívással fordultak a lakossághoz és a nagyvállalati szektorhoz, kérve a fogyasztás önkéntes mérséklését az esti csúcsterhelési időszakban. A német újság kiemeli: mindössze milliméterekre voltunk attól, hogy a paksi atomerőművet teljesen le kelljen kapcsolni a hálózatról.

A cikk kiemeli, hogy a Duna drasztikus apadása miatt nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű hűtővíz a Paks hatásfokának fenntartásához, így a kritikus napokban már csupán egyetlen utolsó turbina maradt üzemben. Ez a rendkívüli üzemmód évtizedek óta nem tapasztalt energiaválságot eredményezett.

Noha aszályos nyarakon Nyugat-Európában, például Franciaországban is rendszeresen csökkenteni kell a nukleáris létesítmények teljesítményét a folyók felmelegedése miatt, a közép-európai régiót különösen súlyosan érintik a következmények, mivel az országos áramtermelés meghatározó hányada ebből az egyetlen nukleáris forrásból származik.

Takarékosság a kritikus órákban

A német lap tudósítása kitér a politikai kontextusra is, rávilágítva arra, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek a helyszínre sietve, krízismenedzserként kellett fellépnie a paksi helyzet kezelése érdekében. A lap megállapítja, hogy a miniszterelnök az intézkedések során a lakosság közvetlen elérésére törekedett a közösségi média felületein, miközben személyesen ellenőrizte a helyszíni folyamatokat. Az önkéntes lakossági és ipari korlátozások eredményesnek bizonyultak, hiszen a teljes áramfogyasztást tíz-tizenöt százalékkal sikerült csökkenteni a legkritikusabb órákban. Ennek köszönhetően a csütörtök esti órákban sikerült elhárítani a közvetlen veszélyt, az energiaellátás biztonsága stabilizálódott, így a szigorúbb hatósági korlátozások bevezetését el lehetett kerülni.

A német újság értékelése szerint rövid távon az időjárás kedvező fordulata és a folyó vízszintjének enyhe emelkedése nyújtott segítséget, ám középtávon a kormánynak alapjaiban kell újragondolnia a nemzeti energiastratégiát. A lap felidézi, hogy a korábbi években a csővezetékes orosz energiahordozókra épült a stratégia, és a paksi kapacitásbővítést is az orosz állami Roszatom vállalattal tervezték megvalósítani. A fosszilis és nukleáris import mellett ugyanakkor jelentős előrelépés történt a napenergia terén, amely mára a hazai áramtermelés több mint egynegyedét adja, ezzel az Európai Unió élvonalába emelve a helyi napelemes kapacitásokat.

Az energiastratégia sérülékenysége

A szakértők elemzéseire hivatkozva a német lap hozzáteszi, hogy a napenergia dinamikus növekedése önmagában nem elegendő az ellátásbiztonsághoz, mivel a szél- és vízienergia kihasználása elmaradt a lehetőségektől. Eközben az ipari áramigény folyamatosan növekedett, különösen a német autóipari óriások hazai gyárainak és akkumulátoripari beruházásainak kiterjedt jelenléte miatt. A SZ szerint a válságos helyzethez hozzájárult az is, hogy a korábban rögzített és szubvencionált lakossági energiaárak miatt a társadalomban nem alakult ki kellően tudatos energiatakarékossági szemlélet.

A Süddeutsche Zeitung hangsúlyozza, hogy az áram árának az alacsonyan tartása központi választási ígéret volt, így a kormányzat a jövőben sem szándékozik drasztikus lakossági áremelésekkel csökkenteni a keresletet.

A aszály mindazonáltal világossá tette, hogy a Duna mint Európa egyik legfontosabb életvonalaként mennyire sebezhetővé vált a klímaváltozás hatásaival szemben.

A folyó vízszintje Budapestnél annyira lecsökkent, hogy a mederben felbukkanó zátonyokon és kőhalmokon gyalogosan lehetett sétálni, miközben a tengeri és folyami hajózás megbénult, a szállodahajók pedig csak Komáromig tudtak eljutni. A lap beszámolója kitér a Duna alsó szakaszán kialakult drámai helyzetre is: Romániában a katonaság műszaki alakulatainak kellett robbantásokat végezniük a folyóágyban található szikláknál, hogy elegendő víztömeget tudjanak a Cernavoda atomerőmű hűtőrendszereihez terelni, ahol már július végén szükségállapotot hirdettek.