Szóviccel reagált Magyar Péter a Tisza államfőjelöltje elleni vádakra

Fidesz;támadás;Baka András;államfőjelölt;Magyar Péter;

2026-08-09 13:37:00 CEST

A Fidesz frakcióvezetője szombaton még „csak” jogsértő eljárásban való részvétellel, önkény kiépítésével, saját hazája beperelésével támadta Baka Andrást. A szélsőjobboldalon elszabadultak az indulatok.

„A Fidesz most azt a Baka Andrást támadja alantas, hazug vádakkal, akit 2009-ben ők is megszavaztak a Legfelsőbb Bíróság elnökének. A következő vád mi lesz? Hogy a Magyar Honvédség főparancsnoka egy Baka lesz?” – posztolta röviden a Tisza párt államfőjelöltjének a nevéből kreált szóviccel véleményét a Facebookon Magyar Péter csak az elmúlt egy nap alatt az ellenzék részéről érkezett támadásokról.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökének jelöléséről döntött a Tisza Párt parlamenti frakciója. Bakát nem sokkal később már eleve illegitimnek nevezte Bóka János. A Fidesz-frakcióvezetője továbbra is Sulyok Tamást tartja államfőnek, és szerinte Baka András jogtudósként egy „jogsértő eljárásban vesz részt, szerepvállalásával hozzájárul a demokratikus intézményrendszer lebontásához és Magyar Péter önkényének kiépítéséhez”.

– Saját hazáját perelte be nemzetközi fórumon egy lényegesen kisebb sérelemért, mint amivel most a köztársasági elnöki tisztség megüresedését a Tisza előidézte – írta Bakáról Bóka, ellentmondva a Fidesz korábbi közleményének, amely szerint „a poszton nincs üresedés”. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője egyenesen bosszútól tart Baka András részéről, mert őt – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága jogerős döntése szerint – jogtalanul távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről 2011 végén.

Azóta az ellenzéken belül, a propagandistáik körében is elszabadultak az indulatok. A hetilappá soványított Magyar Nemzetben a volt megafonos Bohár Dániel azt írta, hogy „október 23-a 70. évfordulóján olyan köztársasági elnöke lesz Magyarországnak, aki felmentette az 56-os tatai sortűz vádlottját”. Ugyanebben a propagandalapban egy másik írásnak már a címe is felér egy váddal: „Újabb kétes ügy Baka András múltjából – A 2006-os ügyekben is az áldozat keresete ellen foglalt állást”. A HírTV-ben az úgynevezett Alapjogokért Központ vezetője elemzője, Dornfeld László azt jelentette ki, hogy „Baka András erkölcsileg megbukott és alkalmatlan államfőnek”.