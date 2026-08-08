államfő;Baka András;Szentpéteri Nagy Richard;Sulyok Tamás;köztársasági elnökválasztás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-08-08 17:45:00 CEST

Az államfői pozícióval kapcsolatban félreértésben él a közvélemény – mondta a Népszavának Szentpéteri Nagy Richard. Baka András szerinte kiváló elnök lesz, Magyar Péter pedig inkább profitálhat ebből a lezárásból.

„Az államfőjelöltség igazságtétel Baka András számára” – mondta lapunknak Szentpéteri Nagy Richard. Az alkotmányjogász szerint szimbolikus jelentőséggel bír, hogy az ember, akit korábban eltávolítottak a Legfelsőbb Bíróság éléről, most visszajön egy magasabb pozícióban.

A Tisza Párt szombat délután jelentette be, hogy Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Az új államfőt hivatalosan kedden választják meg a Parlamentben, és augusztus 19-én léphet hivatalba. A Fidesz jelezte: távol maradnak az eljárástól, hiszen illegitimnek tartják Sulyok Tamás eltávolítását. Ahogy szombaton azt is megerősítették, hogy Baka Andrást sem fogadják el elnökként.

Szentpéteri Nagy Richard szerint viszont a jogászprofesszor jelölése megnyugtató lezárása a „köztársasági elnöki sagának”, hangsúlyozta azonban, hogy az ügynek még nincs teljesen vége; az Alkotmánybíróság előtt továbbra is ott van a Fidesz-frakció által benyújtott indítvány Sulyok Tamás elmozdításával kapcsolatban.

A szakértő ezzel együtt csekély esélyt lát arra, hogy a taláros testület elkaszálná az alaptörvény 17. módosítását. „Ha ők most nem tesznek keresztbe, akkor a végén a Tisza jól jött ki az egészből” – mondta. Szerinte ugyanakkor európai szervek és jogvédő szervezetek is vizsgálhatják még a történteket, sőt a Velencei Bizottság állásfoglalása is később érkezhet.

A történtek után lehet még egyáltalán nem politikai elnök Baka András? – tettük fel a kérdést az alkotmányjogásznak. Szerinte

félrevezető a közvélemény megközelítése, ami a köztársasági elnök szerepét illetően elterjedt. „Az államfő nem fék és nem ellensúly”

– szögezte le Szentpéteri Nagy Richard. „Ő az állam feje, minden testületnek az államfője, amely az állam demokratikus működését biztosítja. A rendszer felett őrködik, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a demokratikus többség ellensége kell legyen, vagy az ellenzék hangja” – vélekedett.

Hangsúlyozta, hogy Sulyok Tamás is mindent aláírt, amit a Tisza-többség elfogadott, ám Baka András lenyűgöző életpályával rendelkezik, és ezerszer alkalmasabb jelölt Sulyoknál. És egyáltalán nem kell politikai szereplővé válnia, hanem azt kell tennie, amit az Alaptörvény előír számára. Szentpéteri Nagy Richard szerint Magyar Péter végül politikailag profitált a történetből.

Baka jelölésének ugyanakkor van egy pikáns eleme, amellyel a Fidesz is támadni kezdte már szombaton.

Ugyanis a legfelsőbb bírói eltávolítása kapcsán egy 2011-es interjúban azt mondta: „Az, hogy a Magyarország egyik közjogi méltóságát (…) az Alaptörvény átmeneti rendelkezései közé utolsó pillanatban berakott módosító javaslattal lehessen elmozdítani a hivatalából, egyszerűen elképesztő!” Ez kísértetiesen hasonlít azokra a kritikákra, amelyek Sulyok Tamás eltávolítását érték.

Az alkotmányjogász elismerte, hogy ez valódi önellentmondás, és a sajtó biztosan meg fogja kérdezni Bakát korábbi nyilatkozatairól. A közvéleményt azonban szerinte már kevésbé fogja érdekelni az ügy. „A nép most már örülni fog, hogy ennek vége lett” – mondta. Szerinte a sok vita és cirkusz valamelyest le is járatta a köztársasági elnöki intézményt, amelynek már így is sok mindent el kellett viselnie. Jó lenne, ha most már nem erről beszélnénk” – tette hozzá.

Baka András ráadásul elviekben átmeneti államfő lesz. A Tisza tervei alapján megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tarthat. Szentpéteri Nagy Richard viszont abban bízik, hogy Baka tovább lesz elnök másfél-két évnél, és az új alkotmány elkészítésére ennél több idő áll majd rendelkezésre. „Ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni egy rendes alkotmányt” – szögezte le.