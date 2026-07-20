Magyar Péter: Nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, küldjenek ajánlásokat

A jelek, de legalábbis Magyar Péter szerint nem dőlt el, hogy ki legyen Sulyok Tamás az Alaptörvény aláírásával hétfőn nulla órától távozott államfő utódja. Legalábbis a kormányfő hétfő délutáni posztja arra utal, hogy sokan félreértették egyrészt azt, hogy az őszi kezdettel tervezett alkotmányozási folyamat végéig megválasztandó köztársasági elnököt egyfajta nemzeti konzultáció keretében választanák ki. Másrészt, Polgár Judit nevét most meg sem említi, pedig vasárnap éppen ő volt az, aki arról számolt be, hogy hétfőn megkérdezi a világhírű sakkozót, vállalná-e a köztársasági elnöki tisztséget.
A Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra. Ahogy azt is elmondtuk, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg – magyarázta a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy „nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat”.Itt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátumaPolgár Juditot javasolja Magyarország új köztársasági elnökének több ismert sportoló, kutató és művész
Legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a Tisza frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi Alaptörvény – tette hozzá Magyar Péter.Magyar Péter hétfőn megkérdezi Polgár Judittól, vállalná-e a köztársasági elnöki tisztségetBujdosó Andrea: Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnöknekGarri Kaszparov: Polgár Judit ideális jelölt lenne