Magyar Péter: Nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, küldjenek ajánlásokat

jelöltállítás;köztársasági elnök;Polgár Judit;ajánlások;Magyar Péter;

2026-07-20 18:44:00 CEST

A miniszterelnök szerint a megüresedett államfői poszt betöltéséről nincs konzultáció, csak ajánlásokat kértek.

A jelek, de legalábbis Magyar Péter szerint nem dőlt el, hogy ki legyen Sulyok Tamás az Alaptörvény aláírásával hétfőn nulla órától távozott államfő utódja. Legalábbis a kormányfő hétfő délutáni posztja arra utal, hogy sokan félreértették egyrészt azt, hogy az őszi kezdettel tervezett alkotmányozási folyamat végéig megválasztandó köztársasági elnököt egyfajta nemzeti konzultáció keretében választanák ki. Másrészt, Polgár Judit nevét most meg sem említi, pedig vasárnap éppen ő volt az, aki arról számolt be, hogy hétfőn megkérdezi a világhírű sakkozót, vállalná-e a köztársasági elnöki tisztséget.

A Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra. Ahogy azt is elmondtuk, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg – magyarázta a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy „nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat”.

Legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a Tisza frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi Alaptörvény – tette hozzá Magyar Péter.