Női érdekvédelmi szervezetek kérik a Tisza-kormánytól, hogy vonják be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe

abortusz;Amnesty International Magyarország;szívhang;Hegedűs Zsolt;Tisza-kormány;

2026-07-17 12:46:00 CEST

„Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki” – írta közös, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek címzett levelében 18, a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó, páciensi, szülői és más érdekvédelmi civil szervezet és szakértő.

18, a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó, páciensi, szülői és más érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint – tudatta pénteki közleményében az Amnesty International Magyarország.

A levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülész‑nőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat.

„Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki”

– hangsúlyozzák.

Létfontosságúnak tartják, hogy a miniszter egyeztessen ezekkel a szervezetekkel, mert csak az érdemi bevonásuk garantálja, hogy a kialakított jogszabályi és működési környezet „páciensközpontú, az emberi jogokat garantáló, az érintettek tapasztalataira reflektáló és a gyakorlatban is jól alkalmazható” legyen. Úgy vélik, ha ez nem történik meg, kérdésessé válik, hogy a jogszabály mennyiben tartja majd szem előtt a nők egészséghez, méltósághoz és önrendelkezéshez való jogát, továbbá szerintük a szabályozások elfogadottságát és megvalósíthatóságát is veszélyezteti.

A civil szervezetek arra kérik az egészségügyi minisztert, hogy haladéktalanul vonja be a nőket képviselő szervezeteket az egyeztetésbe, és biztosítsa, hogy érdemben részt vehessenek a tervezés és döntéshozatal minden szakaszában, „ahogy az egy kiegyensúlyozott és páciensközpontú szakpolitikai döntéshozatal során elvárható” – írták.

Mint ismert, az Orbán-kormány 2022 szeptemberében mindenfajta társadalmi vita és szakmai konzultáció nélkül, váratlanul fogadta el a szívhangrendeletet. Ennek lényege, hogy az abortusz előtt a nőknek meg kell hallgatniuk a magzat szívhangját. A rendelet már Hegedűs Zsolt miniszterjelölti parlamenti meghallgatásán is szóba került, ígéretet is tett ott az eljárás felülvizsgálatára. Álláspontja szerint a korábbi szabályozás „szakmaiatlan, etikátlan és szívtelen” volt, amelyben a politika megerőszakolta a szakmát.

Hegedűs Zsolt ezután bejelentette, hogy társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek a rendelet jövőjéről, mert szerinte az abortusz kérdésében szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzusra van szükség. Mint mondta, a kormány az abortuszok számának csökkentését nem adminisztratív szigorítással, hanem megelőzéssel képzeli el. Néhány órával később pedig nyilvánossá tette a szakmai kollégium friss álláspontját.

A dokumentumokból az derül ki, hogy a szakma kezdettől fogva nem támogatta a magzati szívhang kötelező meghallgattatásának előírását. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata június elején azt közölte, hogy politikai döntés volt a szívhangrendelet, annak eltörlését javasolják, a testület szerint ugyanis a végrehajtás „etikai alapja” vitatható. A szívhangrendelet lehetséges eltörlése a KDNP és a Mi Hazánk részéről erős tiltakozást váltott ki a parlamentben az utóbbi időben.