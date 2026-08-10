Hadházy Ákos három kínos kérdést tett fel Orbán Viktor és társai szerb bulija után

Szerbia;börtön;MOL;Orbán Viktor;leváltás;építész;rombolás;műemlékek;kollaboránsok;Hatvanpuszta;Világi Oszkár;

2026-08-10 05:30:00 CEST

A volt ellenzéki országgyűlési képviselőt elősorban a magyar állami részvétellel is működő olajcég vezetői, a hatvanpusztai birodalom létrehozásáért és műemlékrombolásért felelősök kiérdemelt sorsa érdekli.

„Ez a hír három kérdést vet fel” – írta röviden törmören Hadházy Ákos vasárnapi Facebook-bejegyzésében, reagálva Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró által aznap ismertetettekre, amely szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök egy milliárdossal, Hatvanpuszta főépítészével és a Mol vezérigazgató-helyettesével szórakozott a szerb trombitafesztiválon.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor a magyarországi energiaválság közepette Nyugat-Szerbiában fekvő Guča trombitafesztiválján ült be egy szálloda kerhelyiségébe sörözni és falatozni, aztán önfeledten szelfizgetett a résztvevőkkel. Mint megírtuk, az exkormányfő jobbján és balján sétáló két férfi egyike Világi Oszkár szlovákiai magyar milliárdos, a MOL által tulajdonolt Slovnaft olajtársaság volt vezetője és a Mol jelenlegi vezérigazgató-helyettese, egyben a dunaszerdahelyi FK DAC 1904 futballcsapat többségi tulajdonosa, a kormányfő régi barátja a RINA szerint is.A másik, szemüveges férfi a videón pedig Taraczky Dániel, aki számos közpénzből finanszírozott építkezés közbeszerzésének nyertese, és az Orbán család hatvanpusztai birtokának főtervezője.

Ezek után tett fel három kérdést Hadházy Ákos:

1) Mikor váltják le a Mol Fidesz-kollaboráns vezetőit?

2) Mikor zárják ki a műemlékromboló építészt a kamarából és milyen büntetést kap Hatvanpusztáért?

3) mikor zárják be Orbán Viktort és milyen büntetést kap Hatvanpusztáért?

Lapunk is beszámolt róla korábban, a VálaszOnline által megszerzett határozat alapján Taracky Dánielt elmarasztalta a Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága. Az Orbán család építésze, aki fellebbezett a döntés ellen, műemlékrombolás miatt egy évre felfüggesztették a kamarai tagságát, ami azt jelenti, hogy az idő alatt nem tervezhet. A bizottság 2026 májusában első fokon megállapította, hogy Taraczky Dániel jogszabályt és szakmai etikai szabályokat sértett, és kiszabott rá még 800 ezer forintos bírságot és eljárási költséget is.

Az Orbán Viktor által félkész mezőgazdasági üzemnek titulált, édesapja, Orbán Győző tulajdonaként bemutatott fényűző birtoknak a Népszavában írt cikkek az egykor József nádor mintagazdaságából az Orbán és a Mészáros család által kialakított ingatlan csaknem egy évtizedes történetéről, az ingatlanszerzéstől, a Hadházy Ákos által szervezett szafarikon át a pusztuló zebrákig ide kattintva olvashatnak.