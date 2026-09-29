Az UNESCO szeptember 25-én frissített adatai szerint 2022 februárja óta már 560 ukrajnai kulturális helyszínben keletkezett igazolt háborús kár. A listán vallási épületek, múzeumok, könyvtárak, levéltárak és régészeti lelőhelyek is szerepelnek.
A volt ellenzéki országgyűlési képviselőt elősorban a magyar állami részvétellel is működő olajcég vezetői, a hatvanpusztai birodalom létrehozásáért és műemlékrombolásért felelősök kiérdemelt sorsa érdekli.
Az éghajlatváltozás világszerte tönkreteszi a kulturális örökség részét képező történelmi emlékhelyeket. Az ókori nevezetességek teljesen eltűnhetnek, ha nem teszünk gyors lépéseket a környezeti kártól való megóvásukra.
A múzeumokban és a műemlékekben okozott károk messze túlmutatnak a fizikai pusztuláson. Az UNESCO március 15-ére az ukrán műtárgyak védelmének szentelt konferenciát hirdetett.
A tálibok hatalomátvétele újabb fenyegetést jelent az országban található műemlékekre, a helyzet még rosszabb is lehet, mint 2001-ben volt. A régi épületek több okból is veszélyeztetettek.
Bár még egy műemlék sem készült el teljesen, a NER-közeli vállalkozások pénzüknél maradnak.
A Párbeszéd elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány csak azért újít fel műemlékeket, hogy azokba beköltözzön.
Veszélybe kerültek a hazai műemlékek. A nemzeti örökségre szavakban oly szigorúan vigyázó Orbán-kormány szétverte a műemlékvédelem intézményi és jogi hátterét, a szakembereket pedig lecserélte. Mindez összefügg a soha nem látott léptékű EU-s támogatásokkal is.