Magyar Péter: Úgy tűnik, az utóbbi évtizedekben a teljes kormányzatban tiltott volt a totálisan megváltozott környezeti körülményekkel való szembenézés

Parlament;környezetvédelem;Országgyűlés;rendkívüli ülés;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-10 13:27:00 CEST

Ahogy a klímakatasztrófa elkerüléséhez szükséges lépések előkészítése is – mondta a miniszterelnök.

Klímaváltozás, vízhiány, éghajlatváltozás. Sokat elárul az áprilisban átvett örökségünkről, hogy egyedinek, újszerűnek tűnhet egy olyan miniszterelnöki felszólalás, ami ezekkel a szavakkal kezdődik – jelentette ki Magyar Péter hétfő délután, az Országgyűlés renkívüli ülésén mondott, Új irány című felszólalásában. A miniszterelnök hozzátette, úgy tűnik, az utóbbi évtizedekben a teljes kormányzatban tiltott volt a totálisan megváltozott környezeti körülményekkel való szembenézés, és a klímakatasztrófa elkerüléséhez szükséges lépések előkészítése, vagyis „tiltott volt a valódi cselekvés”.

A kormányfő felidézte, Orbán Viktor – az újabban az óriási önkénytől vb-meccsen és oligarchák társaságában pálinkázó volt miniszterelnök – 2023-ban azt mondta, Magyarországnak feleslege van vízből, nincs semmilyen vízhiány. Magyar Péter ezzel kapcsoaltban leszögezte: az állítás szakmailag téves, de fontosabb a mögötte lévő gondolat, vagyis az, hogy az akkori kormány filozófiája az volt, nem kell ezzel foglalkozni.

Magyar Péter többek közt hangsúlyozta, Gajdos László vezetésével a környezetvédelemnek és az élő környezetnek önálló minisztériuma lett, és

elfogadta a tárcavezető azon javaslatát, hogy Európa legszigorúbb feltételei szerint működő környezetvédelmi főhatóságot alapíthasson. Az új intézmény még az idán megkezdi a munkáját.

A miniszterelnök azt is közölte, hogy idén augusztusban a tavalyi évhez képest 28 százalékkal több vizet tartunk meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. – Ez egy apró lépés, de tisztán kell látnunk – mondta, hozzátéve, a problémahalmaz kezelése nem felesleges luxus, hanem a megváltozott körülményekhez való egyik legfontosabb alkalmazkodás.

Magyar Péter ezt követően az energetikai válsággal kapcsolatban ismertette, hogy

a Gazdasági és Energetikai Minisztérium dolgozói már az első hőhullám érkezésétől napi szinten monitorozták a helyzetet, és amikor szükségessé vált, rögtön megalakult a védelmi munkacsoport. Minden szakterületről bevonták a munkába a szükséges tudást.

a kormány közvetlen tájékoztatást kért és feladatokat szabott az érintett állami szerveknek. Ő a legkritikusabb napokban óránként kapott jelentést a paksi atomerőmű vezetésétől, éjjel-nappal.

az államigazgatást szinte teljesen felkészületlenül érte a válság, néhány nap alatt kellett új fokozatba kapcsolni a teljes állami működést.

A miniszterelnök ezután elmondta, 5 pontban állapították meg a válságkezelés sikerkritériumait, ezek a következők:

az első és legfontosabb a nukleáris biztonság megőrzése volt. Fokozott biztonsági intézkedéseket kértek a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is.

az energiahálózat esetleges összeomlásának és elsötétülésének az elkerülése. A MAVIR-ral együttműködve ez is biztosított volt, ez így marad a következő napokban, hetekben, hónapokban is.

a lakosságnak a lehető legkevesebb kényelmetlenséget kelljen elszenvednie. A víziközmű-hálózat a júniusi problémák után már országosan felkészülten várta a hőséget, szinte mindenhol folyamatos volt a vízellátás, ahol kimaradások voltak, ott a honvédség tartálykocsijaival orvosolták a helyzetet. A vasúton sebességkorlátozásokról döntöttek, komolyabb fennakadások nem voltak. A kormányfő mindenkinek köszönetet mondott az erőfeszítésekért, melyeket az energiarendszer stabilitásának megőrzése érdekében tett.

negatív gazdasági és költségvetési kockázatok, hatások minimalizálása. Már most látni, hogy csak az agráriumban többszáz milliárdos a fagykár és az aszálykár.

közép- és hosszútávú megoldások megtalálása, feladatszabás, és az eddigi tapasztalatok értékelése. A teljes államigazgatást újra kell építeni, mert hazánk nincs felkészülve ilyen és ehhez hasonló válságokra.

A paksi atomerőműben – idézte fel Magyar Péter – eddig nem kellett teljesen leállítani az üzemet, egy turbina még termel. A kormányfő minden szakembernek köszönetet mondott, amiért sikerült elkerülni a teljes leállítást, és közölte, ebben az esetben Paks város lakosságának harmada ideiglenesen melegvízellátás nélkül maradt volna. Intézkedtek, így ezen a területen is valódi megoldás áll rendelkezésre, mondta. A kormányfő felidézte, folyamatban van a paksi 2. blokk 3. turbinájának visszakapcsolása.

A miniszterelnök elmondta,

a következő 10 napban az előrejelzések alapján szinte semmi eső nem várható, így az időszakos emelkedés után újabb vízszintcsökkenés várható.

Az erőmű dolgozói folyamatosan olyan megoldásokon dolgoznak, melyekkel legalább a részleges üzembentartás biztosított maradhat. De – hangsűlyozta a miniszterelnök – az elsődleges cél a nukleáris biztonság 100 százalékos garantálása.

Magyar Péter beszédében felidézte, a paksi atomerőműben nem volt üzemeltetési terv ilyen alacsony vízállásra a 16 éves kormányzás után, annak ellenére, hogy a hosszútávú trendek folyamatos apadást mutattak.

– Az önök kormányzása alatt nem készült semmilyen B, C, D megoldás

– állapította meg. Kiemelte,

arra sem volt az államnak elfogadott és tesztelt protokollja, hogy egy országos áramkimaradás esetén kinek mi lenne a feladata.

A miniszterelnök közölte, ők azonnal elkezdték megerősíteni a védelmi igazgatási hivatalt, és már hónapokkal ezelőtt kiadták a feladatot, hogy különböző válságokra felkészülve készüljön írásos terv, melyet folyamatosan frissíteni fognak. Ez a következő napokban meg fog történni, amivel évtizedes felelőtlen lemaradást fognak bepótolni – fejtette ki.

Magyar Péter ezután arról beszélt, szerinte most az ellenzék abban érdekelt, hogy az országnak minél rosszabb legyen. Orbán Viktor – folytatta – inkább eltűnik nyaralni a nagyrészt általa okozott válság idején, és meg sem szólal a bajban, Szerbiában pálinkázik az oligarcháival az oldalán. A Fidesz házi influenszerei pedig arra buzdították az embereket, hogy tekerjék fel maximumra a csúcsidőben a klímaberendezésüket. A kormányfő beszédét bekiabálások szakították meg, melyek miatt többször is figyelmeztetett a házelnök.

Magyar Péter megjegyezte, Paks vezetője még mindig a szolnoki Fidesz-alapszervezet egykori vezetője, akinek korábban semmilyen energetikai tapasztalata nem volt. Ezt azzal indokolta, hogy egy soha nem látott válság idején egy felelős politikai vezető, egy kormány nem cseréli le a kritikus infrastruktura vezetőit. – És önök azzal vádolták a kormányt, hogy az új vezetők miatt nem működik a védekezés – állapította meg. Majd tudatta,

a válság lezárultát követően a miniszterek a hozzájuk tartozó intézményekben végre fogják hajtani a szükséges vezetőcseréket, és a szükséges vizsgálatokat is elindítják.

A miniszterelnök közölte, a vízgazdálkodás és az energiapolitika terén is évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. De szükséges ezeket a tabukat lezárni, és az ősztől kezdődő alkotmányozási folyamatban, társadalmi párbeszédben kéri, ezek a kérdések is kapjanak kellő hangsúlyt.