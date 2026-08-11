Most felálltak a mi hazánkos képviselők, amikor a roma holokauszt áldozataira emlékezett az Országgyűlés

mentelmi jog;ittas vezetés;legfőbb ügyész;roma holokauszt;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-08-11 11:06:00 CEST

Ittas vezetés miatt felfüggesztették az egyik kormánypárti képviselő mentelmi jogát és elfogadták a legfőbb ügyész lemondásáról szóló indítványt.

A roma holokauszt áldozataira való emlékezéssel kezdődött az Országgyűlés keddi munkanapja, majd napirend előtti felszólalások hangzottak el. A Mi Hazánk és a KDNP az államfőválasztásról, a Fidesz a nemzetpolitikáról beszélt – írja beszámolójában a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó kérésére a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek meg az ülés kezdetén a roma holokauszt áldozatairól. A Mi Hazánk Mozgalom képviselői is felálltak a megemlékezés alatt. Toroczkai László napirend előtti felszólalásban botrányosnak nevezte az új köztársasági elnök kiválasztásának folyamatát. Emiatt a párt nem vesz részt az államfő beiktatásán. A politikus elképesztő színtársulatként beszélt a kormányoldalról, kijelentve, politikai támadást csináltak a roma holokauszt ügyéből, miközben olyan embert jelöltek a legfőbb közjogi méltóságra, aki történelmi, emberiesség elleni bűnök „hóhérainak” tettét mentegette, relativizálta és a 2006-os „politikait terror” áldozataitól megtagadta a jóvátételt.

A Mi Hazánk vezetője hiányolta a kiválasztás során a széles körű társadalmi egyeztetést, majd kijelentette, nem Baka András a legalkalmasabb köztársaságielnök-jelölt, arra hivatkozva, hogy nemrégiben még a Tisza frakcióvezetője is Polgár Juditot nevezte az optimális személynek a posztra. Kifogásolta, hogy miközben az Alkotmánybíróság tagjainál hetvenéves életkori határt vezettek be, a 73 éves Baka Andrást jelölték államfőnek.

Magyar Péter miniszterelnök reagálásában azt emelte ki: Toroczkai László „több ezer meggyilkolt honfitársunk emlékét, a túlélők emlékét és a leszármazottakat gyalázta meg a tettével”, amikor nem állt fel emlékükre. A koncentrációs táborokba zárt romák szenvedését túlélők elbeszélései alapján felelevenítve kijelentette, szavait a Mi hazánk képviselőihez intézve: „amíg nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig önökkel nekünk nincs miről beszélnünk”.

Később határozathozatalokkal folytatták munkájukat a képviselők:

146 igen szavazattal és 44 tartózkodás mellett elfogadták a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt.

A parlament egyetértett azzal, hogy a legfőbb ügyész lemondási ideje augusztus 25-én ér véget. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész július 22-én nyújtotta be a legfőbb ügyészi tisztségéről való lemondását az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek. A legfőbb ügyész egyben kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a törvényben rögzített hat hónap helyett a lemondási időt rövidebb időtartamban állapítsák meg.

A parlament 190 igen szavazattal, egyhangúlag felfüggesztette Varga Lőrinc Mihály (Tisza) mentelmi jogát.

A képviselőt még 2024 decemberében a IX. kerületben állították meg a rendőrök, és ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult ellene. A képviselő a parlament illetékes bizottságától mentelmi joga felfüggesztését kérte, és jelezte, hogy szeretne a tettéért teljes felelősséget vállalni, a rá kiszabott büntetést pedig leróni.

A mentelmi bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló határozati javaslatot nyújtott be, amely megfelel a bizottság korábbi ciklusokban – a közvádas ügyek nagy részében – követett gyakorlatának. Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke úgy értékelt, egy fiatalember megbotlásáról van szó, amit jóval képviselőjelöltsége előtt történt. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy Varga Lőrinc Mihály elismerte, hogy hibázott, és vállalta a felelősséget a tetteiért. Varga Lőrinc Mihály elmondta, hibázott, amikor egy baráti találkozó után másnap délelőtt nem győződött meg arról, hogy szervezetében nem maradt alkohol. Ez végtelenül felelőtlen és hibás döntés volt – hangoztatta a plénum előtt. Közölte, az ittas járművezetésért a felelősséget vállalja.

Az Országgyűlés hat igen, 148 nem szavazattal és 14 tartózkodás mellett – a mentelmi bizottság javaslatának megfelelően – nem függesztette fel Takács Péter (Fidesz) mentelmi jogát.

Takács Péterrel szemben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) volt elnöke, európai parlamenti képviselője tett feljelentést rágalmazás vétsége miatt magánvádas eljárásban. Takács Péter a Kútvölgyi kórház magántulajdonba adásával kapcsolatban fogalmazott meg Dobrev Klárával kapcsolatos állításokat.

A képviselők nyolc igen, 164 nem szavazattal és hét tartózkodás mellett nem függesztették fel Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogát sem. Toroczkai Lászlóval szemben egy, a Jobbik politikai közösségéhez köthető magánszemély tett feljelentést nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt tavasszal, magánvádas eljárásban.

Egy másik, szintén magánvádas ügyben – hét igen, 161 nem szavazattal és 14 tartózkodás mellett – sem függesztette fel a Ház Toroczkai László mentelmi jogát. A képviselővel szemben egy magánszemély – aki korábban a Jobbik országgyűlésiképviselő-jelöltje volt – tett feljelentést nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt 2026 tavaszán.