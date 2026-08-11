Több mint hatezer kilométerre Ukrajnától tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban

Oroszország;Ukrajna;háború;olajfinomító;dróntámadás;

2026-08-11 12:17:00 CEST

Egy 4300 kilométerre található létesítményből is tüzet jelentettek.

Tűz ütött ki egy, Ukrajnától több mint hatezer kilométerre található olajfinomítóban az orosz Távol-Keleten – írja a Kyiv Independent.

A lap szerint egyelőre nem tudni, mi okozta a habarovszki területen fekvő Komszomolszk-na-Amure finomítójában keletkezett tüzet, a térség pedig kívül esik az ismert ukrán rakéták és drónok hatótávolságán.

Voronyezs megyében ugyanakkor egy ukrán támadás közben több robbanás történt Novaja Uszmanban, majd kigyulladt az orosz Wildberries online kereskedelmi vállalat egyik logisztikai központja. A csapást Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka később megerősítette. Alekszandr Guszev voronyezsi kormányzó szerint egy 49 éves férfi meghalt, két másik ember pedig megsérült. Azt állította, hogy mind a 15 drónt lelőtték. A halálesetet és a sérüléseket a lehulló drónroncsok okozták.

Az ukrán vezérkar egy másik, orenburgi támadásról is beszámolt. Közlése szerint az Ukrajnától mintegy 1500 kilométerre fekvő Orszkban az Orszknyeftyeorgszintez olajfinomítót és egy gépipari üzemet érte csapás. A finomító éves kapacitása körülbelül 6 millió tonna kőolaj, a károk felmérése még tart. A Kyiv Independent jelezte, hogy a támadások okozta károkat nem tudta függetlenül ellenőrizni.

Angarszkban, az irkutszki területen egy erőműnél is tüzet jelentettek. Ez a helyszín nagyjából 4300 kilométerre van Ukrajnától.

A mostani eseteket más, Oroszország mélyén végrehajtott ukrán csapások is megelőzték. Augusztus 10-re virradóra ukrán erők Tatárföldön egy olajfinomítót, a tyumenyi területen pedig a Tobolszknyeftyehim petrolkémiai üzemet támadták az ukrán vezérkar közlése szerint. Oroszország eközben azt állította, hogy légvédelme azon az éjszakán 456 ukrán drónt hárított el.