Hegedűs Zsolt is megszólalt, azt ígéri, hogy egészségügyben minden korrupciógyanús ügyet feltárnak

Az egészségügyben nincs helye korrupciónak, mutyinak vagy az állami vagyonnal való visszaélésnek. Különösen nincs akkor, amikor olyan pénzekről és eszközökről van szó, amelyek közvetlenül emberek életének megmentését szolgálják. Ebben zéró tolerancia van – írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
„Az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) érintő, jelenleg folyamatban lévő nyomozás során a nyomozó hatóságok munkáját mindenben segítjük, de abba semmilyen módon nem avatkozunk bele. Az eljárás részleteiről és eredményeiről a hatóságok adnak tájékoztatást. Az eljárás az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján indult” – sorolta a tárcavezető a hűtlen kezelés miatt a Nemzeti nyomozó Iroda által – feltehetően a korábbi kilencmilliárd forintos mentőautós közbeszerzés miatt – indított büntetőeljárásban eddig már megismert tényeket. Elsőként a Népszava írt arról, hogy nyomozók jelentek meg az OMSZ-nél.Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz az NNI az OMSZ mentőautó-beszerzéseinek az ügyében
„Minden olyan ügyet, amelyben felmerül a korrupció, a szabálytalanság vagy a közpénzekkel való visszaélés gyanúja, fel fogunk tárni. Nem számít, mikor történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. A felelősöket meg fogjuk találni, és ahol a felelősség megállapítható, számon fogjuk kérni. Mi közben folytatjuk tovább az egészségügy átvilágítását. Sajnos ezen a területen is rengeteg feladat vár még ránk” – zárta posztját Hegedűs Zsolt.Nyomozók jelentek meg az Országos Mentőszolgálatnál, a mentőautók beszerzésének és javításának iratait foglalhatták leFolyamatos az Országos Mentőszolgálat átvilágításaLeváltották az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját