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2026-08-13 05:30:00 CEST

Hegedűs Zsolt is megszólalt, azt ígéri, hogy egészségügyben minden korrupciógyanús ügyet feltárnak

Az Országos Mentőszolgálat mentőautó-beszerzései miatt elrendelt nyomozásról a Népszava írt először. Az egészségügyi miniszter szerint folytatják az ágazat átvilágítását.