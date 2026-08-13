Megvan a jogerős ítélet, nem lehetett volna az Orbán-kormány propagandáját küldeni a vakcinainfós címekre

bíróság;TASZ;Társaság a Szabadságjogokért;

2026-08-13 13:25:00 CEST

Hiába kenték el, pontosan mire is kérnek hozzájárulást.

Méltó véget ér a járványügyi tájékoztatás ürügyén létrehozott kormányzati propagandaoldal dicstelen pályafutása. A jogerős ítélet szerint ugyanis hiába kente el a kormány, hogy mire kér hozzájárulást a feliratkozóktól, a járvánnyal kapcsolatos információkon kívül semmi mást nem lett volna szabad küldeni – írja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a 444-en megjelent cikkében.

Az Orbán-kormány még 2020 decemberében indította el a vakcinainfo.gov.hu oldalt, amelyen az állampolgárok annak reményében adták meg személyes adataikat, hogy megkapják a koronavírus elleni védőoltást. Az azonban az első perctől fogva homályos volt, hogy pontosan milyen kommunikációra, milyen célból használja fel a kormány a megszerzett elérhetőségeket. A TASZ egy ügyfele képviseletében indított pert, miután a félelmek beigazolódtak, és a járvány ürügyén megszerzett email-címekre rendszeresen érkeztek politikai tartalmú üzenetek, a nemzeti konzultációtól kezdve a „háborúellenes” választási kampányokig.

Azonban a Fővárosi Ítélőtábla most jogerősen megállapította, hogy

a Vakcinainfó oldalon kizárólag az oltással és a járványkezeléssel kapcsolatos adatkezelésekhez lehetett hozzájárulni, így jogellenes volt bármilyen más tartalmú üzenetet küldeni a feliratkozóknak.

Az Orbán-kormány az olyan homályos megfogalmazást sem használhatta kiskapuként, mint a hozzájárulás megadása „további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás, elektronikus levél küldése céljából”, mert ez sem jogosítja fel arra, hogy tetszőleges témákban küldjön üzeneteket. A TASZ szerint

a következő lépés egyértelmű, a célját vesztett adatbázist haladéktalanul törölni kell.

A koronavírus-járvány alatt gyűjtött email-címek tárolásának ugyanis már rég nincs létjogosultsága, hiszen a járvány véget ért, más célú kommunikációra pedig eleve nem is lehetett volna használni az adatokat.

A TASZ cikkében arra is kitér, hogy további intézkedésekre van szükség az előző kormány jogsértő gyakorlatainak felszámolásához. Ezek közül vannak, amelyeket akár egy tollvonással meg lehet oldani:

vonják vissza a tömeges arcfelismerés alkalmazhatóságát betiltott tüntetéseken,

és tiltsák meg, hogy az állam vagy állami szervek – mint a Magyar Államkincstár, a NAV vagy az Agrárkamara – kéretlen propagandaüzenetekkel zaklassák az állampolgárokat.

Ahhoz pedig, hogy az állam a későbbiekben se élhessen vissza az információs túlhatalmával, a szervezet szerint feltétlenül rendezni kell az alábbiakat:

legyen a digitális állami ügyintézés egyszerű, átlátható, mindenki számára hozzáférhető, és ne kényszerítse az állampolgárokat felesleges adatmegadásra vagy értelmetlen bürokráciára,

biztosítsák, hogy az állampolgárok a digitális jogaik megsértése esetén gyors és érdemi jogorvoslatot kapjanak, és a nagy online platformok működése átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá váljon,

tegyék a közérdekű adatokat valóban hozzáférhetővé: biztosítsák, hogy azok digitálisan, kereshető, letölthető és újrahasznosítható formában is elérhetők legyenek mindenki számára,