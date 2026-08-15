Reagált a Mészáros Lőrinc és Szíjj László-féle MKIF arra, hogy nem kapja meg az M6-os koncesszióját

Vitézy Dávid;Mészáros Lőrinc;M6-os;Szíjj László;

2026-08-15 14:06:00 CEST

A cég leszögezte, hivatalos értesítést eddig nem kapott a döntésről, és hangsúlyozta, hogy mindig a hatályos jogszabályok alapján jár el.

A Mészáros Lőrinc és Szíjj László által ellenőrzött Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. szombaton közleményben reagált arra, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken közölte, eljárási hiba miatt nem kaphatja meg az M6-os Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának az üzemeltetését.

A Facebookon közzétett reakcióban az áll, „az MKIF Zrt. a sajtóból értesült a Kormány M6-os autópálya érintett szakaszának jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos pénteki bejelentéséről. A Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól hivatalos értesítést a döntésről eddig Társaságunk nem kapott, de mint ahogyan eddig is, a hatályos jogszabályi keretek között nyitottak vagyunk bármilyen szakmai egyeztetésre a koncesszióba adó Magyar Állammal.”

A társaság emellett leszögezte, mindig, minden esetben a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Állammal kötött szerződés alapján jár el, és az M6-os autópályával kapcsolatban is ennek megfelelően cselekedett.

„Az MKIF Zrt. visszautasít minden olyan állítást vagy értelmezést, amely azt a látszatot kelti, hogy Társaságunk jogellenesen jutott volna üzemeltetési vagy más feladathoz, vagy tevékenységével kárt okozott volna a Magyar Államnak. Társaságunk az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetésére nyílt közbeszerzési eljárás keretében pályázott. A nyílt közbeszerzési eljárásban a legmagasabb szintű üzemeltetési szolgáltatásra és a teljes pályaszakasz többszöri teljes felújítására kértek a résztvevőktől ajánlatot, amely az üzemeltetési feladatok mellett a hidak, pihenők és a teljes pályaszerkezet, valamint a csomóponti ágak felújítását is magában foglalja. Másik ilyen nyílt, a műszaki tartalom megismerését és összehasonlítását a nyilvánosság számára lehetővé tevő közbeszerzési eljárásról nincsen tudomásunk. Társaságunktól a korábbi külföldi tulajdonú koncesszor üzemeltetővel, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatával összehasonlítható műszaki tartalomra ajánlatot nem kértek” – hangsúlyozta a közlemény.

Az MKIF Zrt. úgy folytatta, hogy a sajtóban megjelent, az üzemeltetés költségeire és az állítólagos túlárazásra vonatkozó számok, adatok kizárólag azonos műszaki tartalom, szolgáltatási színvonal, időtáv, finanszírozási feltételek és kockázatvállalás mellett hasonlíthatók össze, ezek hiányában ebből semmilyen valós, alátámasztott következtetés nem vonható le. „A pénteken bemutatott eltérő konstrukciók költségeinek egyszerű összevetése szakmailag nem ad valós képet, szakmai alátámasztás hiányában kizárólag félrevezetésre alkalmas, mivel a sajtóhírekből nem derül ki, hogy a bemutatott különböző üzemeltetési költségek milyen tényleges megvalósítandó műszaki tartalmat foglalnak magukba” – tette hozzá a társaság.

„Az MKIF Zrt. a jövőben is elsődleges feladatának tekinti a szerződéses kötelezettségei teljesítését, Társaságunk továbbra is arra koncentrál, hogy a kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózatot biztonságosan, szerződésszerűen és magas szakmai színvonalon üzemeltesse és fejlessze, az általa vállalt feladatokat a Koncessziós Szerződésben foglaltak szerint ellássa. Társaságunk a politikai vitákban nem kíván részt venni; feladatunknak a szerződéses kötelezettségeink teljesítését és a közlekedők biztonságos, magas színvonalú kiszolgálását tekintjük” – zárul a közlemény.

Mint arról mi is beszámoltunk, az autópályát az M6 Duna Zrt. mint magáncég építette a 2000-es évek elején és üzemeltetheti 2026 októberéig – ekkor lejár a cég koncessziós szerződése. Az M6-os érintett szakaszának további üzemeltetést a választások előtt a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztérium 11 évre az MKIF-nek adta, ezért 149 milliárd forintost fizetne a magyar állam. A kormányváltás után Vitézy Dávid megvizsgálta elődje döntését, és arra a megállításra jutott, hogy Lázár János döntése érvénytelen, ugyanis korábbi kormány munkamegosztása szerint koncessziós döntést csak Nagy Márton gazdasági miniszter hozhatott volna. A közlekedési tárca ajánlatokat kért be az M6 Duna Zrt-től a jelenlegi koprocesszortól, illetve az állami közútkezelőtől, a Magyar Közúttól. Mind a két cég 51-51 milliárdért vállalná az M6-os mintegy 60 kilométeres szakaszának üzemeltetést a következő 11 évre. Az ajánlatok még tárgyalás alatt vannak, további akár 10 százalékos árcsökkentés is elérhető lehet a miniszter szerint, ám a fő üzenet az, hogy MKIF-fel szemben induló másik két cég harmadannyiért vállalná ugyanazt a munkát, amelyet Mészáros és Szíjj László cége. Így biztos, hogy nem a NER-oligarchák cége nem kapja a megbízást. Ezzel 100 milliárd forintot tud megtakarítani a Tisza-kormány.