A volt vezérigazgatók távozásakor kifizetett összegek jogszerűségét is vizsgálja a közmédia vezetése

sajtó;közmédia;kifizetések;

2026-08-18 13:39:00 CEST

Az átvilágítás mellett több eljárás előkészítése is folyamatban van, amelyek akár büntetőjogi felelősséget is felvethetnek.

A volt vezérigazgatók távozásához kapcsolódó kifizetések jogszerűségére is kiterjed a közmédia jelenlegi vezetésének átvilágítása – közölte a szervezet sajtóosztálya a Telex megkeresésére.

A válasz alapján több eljárást is előkészítenek, ezek pedig akár büntetőjogi felelősséggel is járhatnak.

Az ügy előzménye, hogy a Media1 közérdekű adatigénylése alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel nettó 28,1 millió forintot, a Duna Médiaszolgáltató korábbi vezérigazgatója, Altorjai Anita pedig nettó 7,2 millió forintot kapott munkaviszonya megszűnésekor. A közmédia az április 12-i országgyűlési választás és augusztus 2. között távozó dolgozóknak összesen több mint 201 millió forintot fizetett ki.

Papp Dániel esetében a közmédia azt közölte, hogy a korábbi vezérigazgató maga kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését június 5-én a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökénél, aki a munkáltatói jogokat gyakorolta. Távozása így megelőzte a jelenlegi megbízott vezetés érkezését, az átadás-átvételt pedig a korábbi gazdasági- és vagyongazdálkodási igazgatóval intézte.

Altorjai Anita jogviszonya más módon ért véget. A sajtóosztály tájékoztatása szerint munkaviszonya automatikusan, a törvény erejénél fogva szűnt meg az új médiatörvény-módosítás hatálybalépésével. A megszüntetéshez kapcsolódó eljárást a munkáltatói jogokat gyakorló Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma intézte.