Csányi Sándornál is betelt a pohár, a FIFA alelnökeként megvonta támogatását Gianni Infantinótól

FIFA;Csányi Sándor;Gianni Infantino;

2026-08-19 05:30:00 CEST

Az MLSZ elnöke kemény hangvételű levelet írt.

Kemény hangvételű levélben vonta meg támogatását a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökétől, Gianni Infantinótól Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, a FIFA alelnöke - derül ki a Bloomberg cikkéből.

Csányi Sándornál azzal telt be a pohár, hogy hétfőn kiderült, Gianni Infantino kirúgta Kevin Lamourt, a FIFA operatív igazgatóját, aki nyíltan ellenezte a külső befektetők bevonásáról szóló tervezetet, a FIFA-elnök egyszemélyes projektjének nevezve azt. Bár Lamour hivatalosan közös megegyezéssel távozott, borítékolható, hogy a háttérben Infantino tervének ellenzése áll. „A tény, hogy azért rúgták ki, mert ellenezte a tervezetet – amelyről utólag ön is beismerte, hogy nem volt helyes –, komoly hiányosságokra mutat rá az ítélőképességét, erkölcsi iránytűjét és vezetői képességeit illetően” - fogalmazott levelében Csányi Sándor.

A botrány kirobbanása óta egyre inkább inog Gianni Infantino lába alatt a talaj: bár bocsánatkérés után a FIFA elnöksége támogatásáról biztosította, az UEFA jelezte, hogy fenntartja a FIFA által szervezett bajnokságok bojkottálásával kapcsolatos fenyegetését, mivel az európai labdarúgó ernyőszervezet elvesztette a bizalmát az Infantino-féle vezetéssel szemben. Az UEFA azzal indokolt, hogy semmilyen garancia nincs rá, hogy a történtek nem ismétlődnek meg.

Mint ismert, Gianni Infantino terve arról szólt, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi- és a női válogatott világbajnokságát, illetve a klubok megméretését – egy 20 milliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027–30 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millióról 20 millió dollárra nőtt volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás nyomásgyakorlást jelent, hogy a világbajnokság mezőnyét tovább bővítsék, vagy a jelenleginél gyakrabban rendezzenek megméretést. A 2026-os férfi-világbajnokságon a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen. A FIFA vezetője ugyan visszavonta a tervét, úgy tűnik azonban, hogy az általa elindított lavina nem állt meg itt.