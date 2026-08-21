„Ütőember kell a vagyonvisszaszerzési hivatal élére”

közpénz;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-08-21 05:50:00 CEST

Francsics Imre ügyvéd – aki pályázott az újonnan felállítandó hatóság elnöki posztjára – a lapunknak adott interjújában azt mondta, az NVVH-nak a hivatalnak nemcsak az eltűnt közvagyont kell visszaszereznie, hanem olyan rendszert is ki kell dolgoznia, amely a jövőbeni visszaéléseket megnehezíti.

Akkor lehet hiteles és hatékony a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ha kizárólag jogszabályok és szakmai szempontok alapján jár el, és nem válik politikai leszámolás eszközévé - jelentette ki Francsics Imre ügyvéd a Népszava Törésvonal című műsorában.

Mint mondta, a hivatal élén nem lehet mérlegelési szempont az érintett politikai kötődése, korábbi tisztsége vagy személyes kapcsolatrendszere. Korábban már közölte, hogy teljesen meglepő a számára, hogy a sokadik ügyvédi megkeresést kapja a NER működése miatt indult büntetőügyekben érintettektől, hogy lássa el a védelmüket. Ő erre azonban nem hajlandó és saját bevallása szerint örömmel mutatott ajtót az érintetteknek.

Francsics Imre a konkrét személyeket ügyvédi titokra hivatkozva nem nevezte meg, de közölte: mindkét esetben olyanokról volt szó, akik még nem voltak gyanúsítottak, ugyanakkor számíthattak arra, hogy később vizsgálat érintheti őket. A megkereséseket arra hivatkozva utasította vissza, hogy nem akart „jó zsoldos” lenni, és úgy érezte, korábbi nyilvános állásfoglalásai után nem tudná hitelesen ellátni ezekben az ügyekben a védelmet.

Az interjúban szó esett arról is, hogy az ügyvéd megpályázta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztját. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez a személyes döntés élesen elválik attól, ahogyan egy közhivatalt vezetne. Azt mondta, ha olyan személy kerülne a hivatal vizsgálatának látókörébe, akivel korábban baráti, ügyvédi vagy más kapcsolatban állt, az eljárást akkor is a vonatkozó törvények alapján kellene lefolytatni. Szerinte a hivatal vezetőjének ebben nincs politikai vagy erkölcsi alapú mozgástere: ha a vizsgálat indokolttá teszi az intézkedést, azt meg kell tenni. Arról is beszélt, hogy védőként szerzett tapasztalatai részben hasznosíthatók lennének a hivatal működtetésében. Pályája során nemcsak terhelti oldalon dolgozott, hanem sértetteket, bankokat és más intézményeket is képviselt büntetőeljárásokban. A védői munka egyik lényegét abban látja, hogy feltárja a nyomozóhatóság vagy az eljárás hibáit, és ezeket az ügyfél érdekében felhasználja. Mindig azokban az ügyekben érezte magát erősebbnek, ahol a tények legalább részben a védence álláspontját támasztották alá.

A hivatal vezetőjének Francsics Imre szerint egyszerre lenne szükség határozottságra, szakmai felkészültségre és gyorsaságra. Úgy fogalmazott, egy „ütőember” karakterű vezető kell, aki kellő erővel és lendülettel indítja el a munkát, mert ha az eljárások elhúzódnak, azok hatékonysága is csökken. Azt mondta, a környező országok példái alapján a tét az is, hogy évekkel később ne váljanak a vagyonvisszaszerzési és büntetőeljárások a közvélemény szemében végtelenül húzódó ügyekké. Jelezte, a hivatalnak nemcsak büntetőjogi, hanem erős polgári jogi kapacitásra is szüksége lesz. A vagyonok felkutatása és visszaszerzése ugyanis szerinte sok esetben polgári jogi eljárások sorát is igényelheti, ezért büntetőjogászok mellett polgárjogászokra is szükség lesz.

A politikai befolyásolással kapcsolatban az ügyvéd kifejtette, minden olyan közvetlen kísérletet befolyásolásnak tekintene, amely arra irányul, hogy a hivatal ne a törvények és a kialakított szakmai gyakorlat alapján járjon el. Ugyanakkor különbséget tett a közvetlen nyomásgyakorlás és a nyilvános politikai véleménynyilvánítás között. Egy Facebook-bejegyzés önmagában még nem feltétlenül jelent illetéktelen befolyásolást, ha nem akadályozza a hivatal működését.

A hivatal kommunikációját is visszafogottnak képzeli el. Francsics Imre nem tartaná szerencsésnek, ha az intézmény elnöke folyamatosan videókkal és közösségi médiás megszólalásokkal lenne jelen a nyilvánosságban. Úgy fogalmazott, a hivatalnak közleményekkel és hivatalos nyilatkozatokkal kell tájékoztatnia a nyilvánosságot, de meg kell őriznie egy korrupcióellenes ügyészséghez illő tekintélyét.

A sikeresség mércéjét sem kizárólag a visszaszerzett vagyon összegében látja. Legalább ilyen fontos, hogy pontos kép készüljön arról, hol, mikor és kinél tűnt el közvagyon, valamint hogy a közpénzek útjába olyan ellenőrzési pontokat építsenek be, amelyeknél egyértelműen meghatározható a felelősség. Francsics Imre a hivatal egyik alapfeladatát abban látja, hogy ajánlásokat tegyen az Országgyűlésnek olyan jogszabályi változtatásokra, amelyek a jövőben megnehezítik a hasonló visszaéléseket.