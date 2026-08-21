Már a TEK is védi Magyar Pétert

biztonság;TEK;Magyar Péter;

2026-08-21 05:45:00 CEST

A rendőrség kötelékében, de országos hatáskörű szervként folytatja tevékenységét a Terrorelhárítási Központ. Bizonyos részei még bővülnek is, például az Országgyűlési Őrség és a Készenléti Rendőrség személyvédő egységeivel. Egyelőre úgy fest, hogy Magyar Péter korábbi testőrei is a TEK-kel közösen látják el a tömegben előszeretettel elvegyülő miniszterelnök védelmét. A TEK neve is megmaradt, legfeljebb nem fogják úgy kitenni a kirakatba, mint eddig.

Minimális vezetési változásokkal, kibővült állománnyal, immáron az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) intézményrendszerébe tagolva fog tovább működni a 2010-ben alapított Terrorelhárítási Központ (TEK).

A szervezet vezetéséből a választás után távozott Hajdu János főigazgató, illetve a két korábbi főigazgató-helyettes. Míg az ellenzéki közbeszédben jobbára „Orbán testőreként” lefestett Hajdu János altábornaggyal szemben momentán az „aranykonvoj” ügyében eljárást folytat az ügyészség, addig a két főigazgató-helyettese szakmai területen folytatja. Július közepe óta Terjék Gábor dandártábornok a Somogy megyei, míg Horváth András dandártábornok a Pest megyei rendőrkapitány, a TEK pedig Hajdu nélkül, ám jobbára a Hajdu-éra szakmai munkáját viszi tovább.

A napokban tartott állománygyűlésen – erről a 24 írt elsőként –, illetve a parlament által augusztus 11-én elfogadott törvényből kiderült, hogy a TEK már nem lesz önálló szerv, ám a rendőrség kötelékében országos hatáskörű szervezet lesz, ami egyben annyit is jelent, hogy a kormányváltás körüli politikai hangulatkeltéssel szemben a Magyar-kormány végül mégsem verte széjjel a másfél évtized alatt komoly szakmai tapasztalatot, szakembergárdát felhalmozott testületet.

Sőt, a személyvédelem teljes egészében a TEK égisze alá kerül, azaz – amint erről korábban is írtunk – a Országgyűlési Őrség és a Készenléti Rendőrség (KR) személyvédelmi egységei is beolvadnak a TEK-be, azaz egységesül a személyvédelem, duplájára bővül papíron a TEK-állomány, így az eddigi bő 200 fős TEK-személyvédelemhez további kollégák érkeznek a másik két testületből.

Úgy tudni, hogy jelenleg is a TEK szakmai irányításával zajlik a két másik testület állományánál a szakmai felmérés, bár ez sem teljesen új jelenség, mivel már a korábbi években is voltak a TEK-kel és a másik két személyvédelmi testülettel közös akciók, gyakorlatok, azaz már jóval a kormányváltás előtt megkezdődött a testületek összecsiszolódása.

Szakmai forrásaink szerint a KR és a Országgyűlési Őrség testőrei nagyon is felkészültek, szó nincs arról, hogy lemaradásban lennének, a TEK és a másik két személyvédelmi testület között a különbség inkább szervezési-vezetési:

míg a KR-nek és a Országgyűlési Őrségnek is nagy tapasztalata van főleg a magyarországi kiemelt személyek védelmében, addig a TEK látta el a „szupervédett” nemzetközi személyek – tipikusan ilyen a pápa, az orosz elnök vagy az izraeli államfő – kísérését, ami általában rendkívül összehangolt, komoly nemzetközi kapcsolatrendszert igénylő feladat volt.

A legérzékenyebb kérdés a fizetések összefésülése, mivel a szakmai közmegegyezés szerint a TEK-nél lényegesen magasabb bérek, jobb körülmények voltak a többi testülethez képest. Úgy hírlik, hogy az új belügy törekvése alapvetően az, hogy a fizetéseket mindenütt a szakmai képességekhez igazítsák. Azaz ez akár jó hír is a korábbi rendőrségi testületek tagjai számára, mivel ott akár nőhet is a javadalmazás, míg a kevésbé „koccos” TEK-részlegeknél, ahol nem kellett úgy a bőrüket a vásárra vinni, mint a műveleti területen dolgozóknak, viszont az ORFK-bértábla lehet az új irányadó, azaz vékonyabb is lehet a havi fizetés.

Mint várható volt, a terrorfelderítés teljes egészében átkerült a Nemzeti Nyomozó Irodához. Ez eddig úgy 100-150 embert jelentett a TEK-nél, és az átszervezés jobbára megint csak az eddigi széttagolt szakmai munka egységesítését jelenti. Bár a terrorfelderítés papíron a TEK feladata volt, a valóságban például a külföldi társszervek jelzései gyakran eddig is az NNI-hez érkeztek be, illetve eddig is volt példa a két testület együttműködésére. (Emellett további finomhangolás, hogy a TEK-nél is marad némi felderítés, az elfogásokhoz kötődő előzetes információgyűjtés továbbra a „kommandó” feladata lesz.)

A kormányváltás után kemény szakmai-kommunikációs feladat volt a Magyar-kormánynak, hogy mit kezdjen a TEK-kel. Az áprilisi választások után is voltak olyan politikai szirénhangok, hogy az „Orbán magánhadseregeként” lefestett testületet szét kell kergetni, Magyar Péter miniszterelnök is látványosan kinyilvánította, hogy nem kér a TEK védelméből.

Azonban a belügy új vezetése Pósfai Gáborral a szakmai megközelítést vette át, miszerint botorság lett volna szétzilálni a másfél évtized alatt kiépült, komoly szakmai tőkét felhalmozott testületet, s az a jogi sajátosság sem változott, hogy a TEK-re továbbra is egyaránt érvényes marad a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény is.

Sőt, bár voltak olyan áthidaló kommunikációs ötletek, hogy a TEK nevét megváltoztassák, végül még a név is maradt, „legfeljebb nem fogják kitenni úgy a kirakatba, ahogy korábban” – fogalmazott egy szakmai forrásunk.

A névváltoztatás elmaradásának anyagi oka is voltak, mivel a TEK-logók, -fejlécek, -címek lecserélése, a TEK megannyi nemzetközi szerződésének az átírása is komoly tétel lehetett volna, arról nem is beszélve, hogy a terrorelhárítás-személyvédelem nemzetközi szakma, ahol hosszú idő lett volna a bejáratott név helyett egy másik „brandet” felépíteni. A nagy kérdés momentán, hogy később ki biztosítja Magyar Péter miniszterelnök védelmét. Úgy tudjuk, hogy jelenleg

az ellenzéki létből már ismert testőrei a TEK-kel közösen látják el a terrorelhárítók számára kifejezetten komoly kihívást jelentő, a tömegben előszeretettel elvegyülő miniszterelnök védelmét.

Ami megint csak nem új jelenség: a személyvédelemmel foglalkozók számára minden kormányváltás kihívás volt, mivel a hivatalba lépő új miniszterelnökök – pláne a családjuk – rendre idegenkedtek a számukra feszélyező biztonsági jelenléttől.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy az alkatából fakadóan egyébként is izgő-mozgó Magyar Péter miniszterelnök védelmét végül személy szerint kik fogják ellátni, azonban különösen a nagy, nemzetközi események alatt elég valószínűtlennek tűnik, hogy ne az immáron a rendőrség alá sorolt TEK szakmai irányításával kísérjék a miniszterelnök mozgását.