Finy Petra: A szférák burukkolása (Részlet az Ultramarin című regényből)

1968 szeptemberének eleje, Budapest. Prágába már bevonultak a tankok, Magyarországon január 1-jétől életbe lépett az új gazdasági mechanizmus. A fővárosban virágzik a zenei klubélet, a szexuális szabadság egyre erősebb. A Coca-Cola már kapható, minden fiatal farmerben akar járni, és Beatlest hallgat. A rövid szoknya, hosszú haj és a nyugati zenék fémjelzik a fiatalok lázadását. Egy kamasztársaság – három fiú és két lány – majd szétfeszül a hormonoktól, de szorosan összetartja őket a barátság. Közülük valaki a rendszer kegyeltje, valaki nem, de még a rendszer kegyeltjének is van egy súlyos titka. A kamaszokra néha az iskolatársaik támadnak rá, néha az államszocializmus, de akad közülük, akinek a saját családja a legnagyobb ellensége, vagy mint kiderül, a barátja vagy a szerelme. Finy Petra ötödik regénye – sok-sok humorral, életkedvvel és bánatos derűvel – megrendítő történet a szerelem és barátság erejéről.