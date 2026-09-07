Az Egyesült Államok súlyos szankciókkal fenyegette meg hétfőn azokat az országokat, amelyek nem hajlandók megszakítani üzleti kapcsolataikat Iránnal – ám a gazdasági D-dayjel való fenyegetése ellenére tényleges büntetőintézkedések bevezetésétől egyelőre eltekintett.
Újabb fél évvel tolták ki a büntetőintézkedések hatályát, 210 milliárd eurónyi orosz vagyon marad befagyasztva az EU-ban.
Míg egyre többen a háború befejezésének lehetséges forgatókönyveiről, tűzszünetről, vágyott békekötésről beszélnek, mások ragaszkodnak ahhoz, hogy eközben ne mosódjanak össze a szerepek – a gyilkos ne kiálthasson tolvajt, ne váljon ködösen elfelejthetővé a háború kirobbantásának a bűne.
Nem működnek a nyugati szankciók, a háború felpörgette az orosz gazdaságot, harsogja a Kreml propagandája. Ámde már a szakminiszter is elismerte a súlyos gazdasági gondokat.
A nemzeti konzultáció (immár a tizenkettedik) az Orbán-rezsim egyik legkártékonyabb leleménye. Egyszerre cinikus, mint egy átlagos Fidesz-közlemény, erőfitogtató, mint egy különjárat-hajtású békemenet, és ellenségképgyártó, mint a centrális erőtér finkelsteini alapelve. Napnál világosabb, hogy alkalmatlan a nemzet véleményének kitudakolására, arra viszont nagyon is alkalmas, hogy egy amúgy húsba vágó kérdést komolytalanná tegyen politikai öncéllal, temérdek közpénzből persze. Ez a „konzultáció” nem konzultál, azaz nem előfeltételezi az információ bármelyik irányba való áramlását, akárha rovásírásos városnévtábla volna az út mentén, véli Cseresnyési László nyelvész. Majtényi László jogtudós szerint a végtelenül amorális háborús álláspont az alapkérdés, hiszen a kormány háborús bűnöket elkövető hatalommal haverkodik. De akár a Fidesz Alaptörvénye is felöklendhetik belőlünk, a nemzet szellemi és lelki egységét és megújulását kívánó NEMZETI HITVALLÁS (nagybetűs kiemelés a törvényszövegből: ezúttal van értelme).
Még mindig nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában.
Bár az Európai Unióban mindeddig nem merült fel komolyan az, hogy felfüggesszék a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke a Bild am Sonntagban EU tisztségviselői közül elsőként vetette fel az Ankara elleni gazdasági szankciók lehetőségét, mivel az országban nem tartják tiszteletben a demokratikus alapértékeket.
Az orosz elnök nem hiszi, hogy a közeljövőben feloldanák az Oroszország ellen ukrajnai beavatkozása miatt bevezetett nyugati gazdasági szankciókat.
Indulni kíván a jövő februárban sorra kerülő iráni parlamenti választásokon Mahmud Ahmadinezsád volt államfő. A radikális, megrögzötten Amerika és Izrael ellenes politikus két éve veszítette el az elnökválasztást a mérsékeltnek tartott Hasszán Rohanival szemben, aki megkezdte és sikerrel le is zárta a tárgyalásokat az iszlám köztársaság atomprogramjáról.
Az EU-országok külügyminiszterei hétfői luxembourgi tanácskozásukon vita nélkül jóváhagyták, hogy jövő év január 31-éig meghosszabbítják az Oroszország ellen Kelet-Ukrajna destabilizálása miatt elrendelt gazdasági szankciókat. Az EU tavaly júliusban hozta meg Oroszország elleni szankciós döntését, majd annak érvényét szeptemberben megerősítették.
Az uniós szankciók sértik a magyar gazdaság érdekeit, a szankciókra adott orosz válasz magyar vállalkozásokat sodorhat, és sodor már bajba - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Jelenleg nagyobbak az euróövezet gazdaságát veszélyeztető kockázatok, mint néhány hónapja - mondta az Európai Központi Bank elnöke csütörtökön Frankfurtban az eurójegybank kormányzótanácsának havi ülése után.
Közzétették az ukrán válsággal kapcsolatban Oroszországgal szemben életbe léptetett gazdasági szankciókról szóló rendeletet csütörtökön délután az Európai Unió hivatalos lapjában, így a büntetőintézkedések a következő napon hatályba lépnek.
Oroszország nagyon is megérzi a Nyugat által elrendelt gazdasági szankciókat. Egy turisztikai vállalkozás csődöt jelentett, de más cégek is nehéz jövő előtt állhatnak. A Neca az egyik legnagyobb utazási iroda volt az országban, s bár nem sújtották nemzetközi szankciókkal, közvetetten a Nyugat intézkedéseinek áldozatává vált.
Angela Merkel német kancellár figyelmeztette Moszkvát, továbbra is a lehetőségek közt szerepel uniós gazdasági szankciók bevezetése Oroszország ellen, ha nem tesz konkrét erőfeszítéseket az ukrajnai békért. Tegnap orosz-ukrán-francia-német külügyminiszteri találkozót tartottak Berlinben, a tíz napos fegyvernyugvás meghosszabbításáról. Kelet-Ukrajnában ismét felélénkültek a harcok, azt követően, hogy az ukrán elnök által kikiáltott, és a lázadók által is elfogadott tűzszünet hétfő este lejárt.
A Fehér Ház pénteken a korábbiaknál keményebb gazdasági szankciókat helyezett kilátásba arra az esetre, ha Oroszország nem tartja be az ukrajnai feszültség enyhítéséről elért genfi megállapodást, vagy ha az orosz csapatok behatolnak Kelet-Ukrajnába.
Az Egyesült Államok hétfőn felfüggesztett néhány, Iránnal kapcsolatos gazdasági szankciót, egyebek között szünetelteti az iszlám köztársaság nyersolajexportjának korlátozására irányuló erőfeszítéseket.