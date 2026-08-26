Két vevői hullám is megmozdíthatja ősszel a lakáspiacot

MNB;lakáshitel;lakáspiac;jegybanki alapkamat;alapkamatcsökkentés;Otthon Start Program;

2026-08-26 13:45:00 CEST

Egyszerre léphetnek piacra ősszel az olcsóbb piaci hitelekre várók és az Otthon Start program esetleges szigorításától tartó vevők. Noha az MNB kamatcsökkentési hulláma nem jelenik meg azonnal a lakossági jelzáloghitelek kamataiban, a tartósan alacsonyabb kamatkörnyezet fokozatosan élénkítheti a lakáspiacot – jelezték a keddi kamatdöntés kapcsán szakértők.

Nyáron a szokásosnál kevesebb lakáspiaci tranzakció volt, de kevesebb volt a „lakásnéző turista” is, viszont az érdeklődők nagyobb arányban vásároltak – mondta Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont vezetője a Népszavának. A szakértő szerint az ősz több szempontból is felpörgetheti az adásvételeket. Egyrészt a bejelentett programok, mint például a belengetett Wekerle-terv, élénkítően hathatnak. Másrészt az Otthon Start program esetleges felülvizsgálata a várakozások szerint előre hozott vásárlási hullámot generálhat.

A jelenlegi szabályozás ugyanis tágra nyitotta a kapukat a befektetők előtt is. A változtatás a bérbeadhatóságot érintheti, és a jogosultságot, amit a fiatal, valóban az első lakásukat szerzőkre szűkíthetnek, akár háztartási jövedelmi plafon bevezetésével Vincze Krisztián szerint. Emiatt a szigorításoktól tartó vevők előre hozhatják vásárlásaikat. Ők az alacsony hitelkamat mellett készek lehetnek akár magasabb árat is kifizetni, hogy még a meglévő feltételekkel szerződjenek.

Az MNB alapkamat-csökkentései közvetlenül nem befolyásolják a lakáshitelkamatokat, tehát azt ne várja senki, hogy a jegybank lépései azonnal és automatikusan megjelennek a jelzálogkölcsönök áraiban – hangsúlyozta a Népszavának Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője az újabb 0,25 százalékos kamatvágás kapcsán. Közvetve és hosszabb távon azonban az alapkamat kihat a lakáshitelek árazására is – tette hozzá.

A 10 éves BIRS (budapesti kamatswapügyletek, pénzügyi referenciamutató) szintje jelenleg 5,12 százalék körül mozog. Erre a bankoknak még rá kell építeniük saját működési költségeiket, a kockázati prémiumot és az elvárt marzsot. A nem támogatott lakáshiteleknél végrehajtott nyári kamatcsökkentéseket éppen az tette lehetővé, hogy a BIRS-nek hívott referenciakamat és az állampapírok hozamával mozgó referenciamutató tartósan és jelentős mértékben csökkent az elmúlt hónapokban. Ezeknek már a jelenlegi értékénél is elképzelhető, hogy a piaci lakáshiteleknél további bankok is csökkentik a jelenlegi kamatokat. Az azonban nem várható, hogy a most jellemző kamatszint jelentősen csökken az elkövetkező hónapokban. Még akkor sem, ha az MNB ősszel folytatja az óvatos kamatvágásait.

A piacon már elindult a kamatok fokozatos mérséklődése. Lapunk júliusban arról számolt be, hogy a nyár eleji alapkamat-csökkentések hatására az év eleji 6,6–7,0 százalékról 5,8 és 6,5 százalék közé csökkent az átlagos piaci kamatszint. Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezetője most arról tájékoztatott, hogy az egyedi ajánlatoknál már most találkozni 5,6–5,75 százalékos piaci kamatokkal is.

A kedvezmények mértékének meghatározásánál sokat számít az ügyfél jövedelme, és az, hogy a munkabérét a hitelező bankhoz utaltatja-e.

Minél magasabb a jóváírás, annál nagyobb engedményt adhat a pénzintézet. Ugyancsak jelentős kedvezményt érhetnek el azok, akik a piaci hitelt valamilyen támogatott konstrukcióval – például az 50 milliós Otthon Start programmal (OSP) vagy a Csok Plusz hitellel – kombinálják, mivel a bank a teljes ügylet jövedelmezősége miatt a kiegészítő piaci hitel kamatát is alacsonyabbra szabhatja.

A lefelé mozduló kamatkörnyezet a korábban drágán elköteleződött adósoknak is kiutat mutathat. Lapunk júliusi elemzése rámutatott, hogy egy 30 millió forintos, 20 éves futamidejű hitelnél a korábbi 7-8 százalékos és az új 5,8 százalék körüli kamat között havi több tízezer forintos különbség alakul ki a törlesztőrészletben. Gergely Péter kiemelte, hogy a kiváltás lehetősége azoknál is felmerülhet az ősszel, akiknek a kamatstop lezárulta után újra piaci kamat alapján kell törleszteniük változó kamatozású jelzáloghitelüket. Vincze Krisztián szerint

ökölszabályként elmondható, hogy ha az új hitel felvételének és a régi lezárásának költségei egy éven belül megtérülnek a kamatmegtakarításból, akkor érdemes meglépni a cserét, míg kétéves megtérülési időnél már jóval alaposabb mérlegelésre van szükség.

A támogatott hitelek, az Otthon Start és a Csok Plusz a 3 százalékos kamatukkal továbbra is verhetetlenek maradnak azok számára, akik hozzáférnek ezekhez. A nagy kérdés az, hogy mi lesz az eredménye az Otthon Start program felülvizsgálatának, változtat-e ez alapján a kormány a jogosultsági feltételeken, és ha igen, hogyan. A BiztosDöntés.hu számításai szerint hirtelen 4–5 százalékos kínálatra a piaci kamatoknál nem lehet számítani.