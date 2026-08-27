Rendőrségi nyomozás indult az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cége közötti szerződések miatt

hűtlen kezelés;Orbán Győző;Mészáros Lőrinc;Gánt;Dolomit Kft;V-Híd Építő Zrt.;

2026-08-27 18:57:00 CEST

Az ügyben a Transparency International Magyarország tett feljelentést.

Hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) annak tisztázására, hogy Orbán Győző cége, a Dolomit Kft. túlárazva adott-e el követ a Mészáros Lőrinchez kötődő V-Hídnak - írja a 444 a rendőrség tájékoztatása alapján.

Az eljárás előzménye Hadházy Ákos júniusi bejegyzése és a hozzá eljutott dokumentumok voltak.

A volt független országgyűlési képviselő keretszerződésekhez és további iratokhoz jutott hozzá a két vállalat közötti ügyletekről. Ezek alapján azt állította, hogy a Dolomit Kft. a piaci árnál drágábban értékesített építőanyagot állami beruházásokhoz. A túlárazás gyanúja miatt a Transparency International Magyarország ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. Az ügy onnan került a BRFK-hoz, amely elrendelte a nyomozást.

A gánti bányát működtető Dolomit Kft. neve utoljára évekkel ezelőtt szerepelt nyilvánosan egy tendernél, utána már csak alvállalkozóként dolgozott. Ezért nem lehetett pontosan tudni, mely beruházásokban vesz részt és mennyit keres ezeken. A 444 és a Direkt36 ugyanakkor több alkalommal bizonyította, hogy hova szállított a vállalat.

Március végén például a 444 munkatársai azt követték nyomon, hogy teherautók közlekednek a Dolomit Kft. gánti bányája és az M1-es autópálya bicskei szakaszának bővítése között. A cég korábban a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz is szállított követ.

A mostani rendőrségi eljárás nem jelenti azt, hogy a túlárazást vagy bármely érintett büntetőjogi felelősségét megállapították volna. A nyomozás célja annak vizsgálata, hogy a Dolomit Kft. valóban túlárazva adott-e el követ a V-Hídnak.