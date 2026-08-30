Hadházy Ákos szerint Gajdos László saját magát vizsgálja egy fideszes állatvédelmi alapítvány gyanús ügyében

Fidesz;bűncselekmény;közbeszerzés;átvilágítás;gyanú;alapítvány;kuratórium;állatvédelem;Gajdos László;élő környezetért felelős minisztérium;

2026-08-30 11:54:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő szerint közbeszerzési csalás történhetett. Az érintett alapítvány kuratóriumi tagja az élő környezetért felelős miniszter volt, sőt, a honlap szerint ma is az.

Gajdos Lászó élő környezetért felelős miniszter elrendelte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány átvilágítását, amelynek versenykorlátozónak tűnő gyanús, 116 tonna állateledelre kiírt közbeszerzési ügyéről az Átlátszó számolt be a héten – derült ki Hadházy Ákos vasárnapi Facebook-bejegyzéséből. A volt országgyűlési képviselő szerint a portál „egy egészen szemtelen mutyit mutatott” be, amely úgy kezdődött, hogy a Fidesz-kormány állami milliárdokkal kitömött állatvédelmi alapítványa tavaly decemberben menhelyeknek szánt adventi adomány tápra írt ki közbeszerzést.

A közbeszerzésen elvileg bárki indulhatott volna, de a tápok összetételét olyan részletesen adták meg – például kell benne lennie minimum 0.001 százalék vörösáfonyának és szárított paradicsomnak –, hogy arra csak az Alpha-Vet kft által forgalmazott Happy Dog tápok voltak megfelelőek. Meg is nyerték – jegyezte meg a korábbi ellenzéki politikus, aki egyre kritikusabban szemléli a Tisza-kormány tevékenységét is. A tenderről azt írta, hogy volt ugyan egy kamu ajánlat ugyanezekre a tápokra, egy kisállatkereskedés adta be, de az érvénytelen volt, így aztán egy ajánlatból sikerült „választani”.

A közbeszerzési csalás mindig csalás, de különösen visszatetsző, amikor menhelyes állatokra szánt állami pénzből lopnak – szögezte le Hadházy Ákos, aki szerint Gajdos László jogosan rendelte el a fideszes alapítvány átvilágítását, mert szerinte ez csak a jéghegy csúcsa volt a fideszes propagandát is szolgáló szervezetnél. Úgy véli hogy az átvilágítás önmagában jó hír, azonban az rossz, hogy a miniszter maga is a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumának a tagja volt. Az alapítvány honlapja ma is akként tünteti fel: Vetter Szilvia elnöklete mellett Gajdos László, Fekete Sándor György és Gregor Bernadett tagokkal.

Több egyesület megkeresett azzal, hogy a miniszter tulajdonképpen saját magát világítja át, amivel sajnos nehéz vitatkozni. Ezzel együtt kíváncsian várom az átvilágítás eredményét, hiszen az Átlátszó által felderített tápmutyi bűncselekmény – jegyezte meg Hadházy Ákos.