257 millió forintba került Szijjártó Péter három kontinensen átívelő hivatali repülőútja

Szijjártó Péter;költségek;utazások;

2026-09-02 09:27:00 CEST

A Chilét, New Yorkot és Isztambult érintő hivatali út szállásaira további csaknem 5 millió forintot költöttek.

Bruttó 257 millió forintba került annak a repülőgépnek a bérlése, amellyel Szijjártó Péter és delegációja 2024. július 14-től három kontinensen tett 72 órás hivatali utat – írja az Átlátszó a Külügyminisztériumtól megszerzett adatok alapján.

A tárca a költségeket korábban nem adta ki, majd a portál által megnyert adatper jogerős ítélete után sem küldte meg azokat.

A delegáció először Santiago de Chilébe utazott, ahol gazdasági és kereskedelmi egyeztetéseket folytattak, Szijjártó Péter pedig Fernando Chomalí érsekkel is találkozott. Innen New Yorkba mentek az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésére, amelyen a volt külügyminiszter felszólalt, majd Isztambulban a Paks II. beruházásról tárgyaltak a Roszatom vezetőivel.

A Budapest-Santiago de Chile-New York útvonal repülőgépbérlése bruttó 235 330 325 forint volt, a New York-Isztambul szakaszért pedig további bruttó 21 705 667 forintot fizettek.

A küldöttség az OE-IIS lajstromjelű Gulfstream G-V luxusjettel közlekedett, majd Isztambulból honvédségi repülővel tért haza. Utóbbi út költsége nem része a 257 millió forintos összegnek.

A repülésen felül a szállások csaknem 5 millió forintot tettek ki.

Chilében a Sheraton Santiago Hotel egy éjszakára összesen 2 554 039 forintba került. New Yorkban Erős Gábor és Budai Gyula szállt meg a Hilton Garden Innben 309 514 forintért, míg Isztambulban a delegáció szállásköltsége az Istanbul Bomonti Hotelben 1 960 358 forint volt.

Az Átlátszó korábban közérdekű adatigénylésben kérte ki a repülőutak költségét az előző, Szijjártó Péter vezette külgazdasági és külügyminisztériumtól, de az adatokat nem kapta meg. A portál ezután adatpert indított, amelyet minden bírósági szakaszban megnyert, majd a jogerős döntés teljesítésének elmaradása miatt végrehajtást kért. A Transparency International Magyarországgal közösen ismeretlen tettes ellen feljelentést is tettek közérdekű adattal visszaélés gyanúja miatt; arról a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) dönt, indul-e nyomozás.