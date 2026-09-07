A közlekedési és beruházási miniszter közölte, az állami cég tíz saját géplánccal az idén már 140 kilométernyi mellékutat újított fel. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózatnak csaknem a fele azonnali felújításra szorul.
Alacsony az élelmiszeripar hatékonysága, magasak az energiaárak, sok az adó. A kereskedelmi cégek költségcsökkentésre, akár létszámleépítésre is kényszerülhetnek.
Az elmúlt négy évben érdemben nem nőtt a magyar gazdaság termelékenysége, jelentős a lemaradás az uniós átlagokhoz képest.
Az EU-projekt talán legcsodásabb eredménye, hogy megszületett a „jógyakorlatok tárháza”, amely segítséget nyújt a híveknek, hogyan láthatják távolabbról is méltóképpen egymást.
Az állami mamutcég igazgatósága hatékonyságra hivatkozik, de egyes források szerint a folyamat az irányító testületet is érintheti.
Egy most elérhetővé vált tanulmány szerint a két mRNS-alapú vakcina, a Pfizer–BioNTech és a Moderna oltása produkálta a legjobb eredményeket minden korosztályban, még a csökkenő hatékonyság figyelembevételével is.
Segíthet az oltóanyagok tesztelési folyamatának rövidítésében és egyszerűbbé tételében.
Szükség esetén képesek gyorsan hozzáigazítani a vakcinafejlesztést a mutációkhoz.
Nem kell pánikba esni, ha az ellenőrzés nem mutat magas számokat.
Az elmúlt hét évben Magyarország fajlagosan az uniós támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője volt, ennek ellenére a leggyengébb felzárkózást produkáltuk. A következő időszakról szóló hétfői parlamenti vitában a kormánypárti és az ellenzéki képviselők elbeszéltek egymás mellett.
Az orosz oltóanyagnak - amelyet a magyar hatóságok az idősebb korosztályt érintően is vizsgáltak -, csak alsó korhatára van, az 18 év felett mindenkinek beadható.
A jövő növekedését meghatározó két fontos terepen is gyengén teljesít a magyar gazdaság.
Az illegálisan lerakott építőipari, bontási hulladék 80 százaléka ráadásul veszélyes anyaggal szennyezett, ezért ismételt felhasználása már nem is lehetséges.
A munkaerőhiány is kikényszerítette a nagyon alacsony magyar fizetések idei emelését, ám ez a hatékonyság növelése nélkül nehezen fokozható.
A Teqtos Kft. és a VARIUS Consulting Kft. végezheti az évi 80 milliárd forint közpénzzel gazdálkodó Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) komplex hatékonyságvizsgálatát - írta a 444 a Közbeszerzési Értesítő alapján.
A közbeszerzési hatóság honlapján jelent meg a beszámoló, hogy sikerült nyertest választani az MTVA komplex hatékonyságvizsgálatára kiírt pályázatra - írja a 444.hu.
A szlovák parlament 98 képviselője jóváhagyta a büntetőjogi kódexek módosítását, amelyet az igazságügyi minisztérium az EU-s büntetőeljárások során hozott vagyoni határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló új törvénybe foglalt bele – írta az Új Szó.