Idővel a Sinopharm-, a Szputnyik V és az AstraZeneca-vakcinánál csökkent a hatékonyság a leginkább

Egy most elérhetővé vált tanulmány szerint a két mRNS-alapú vakcina, a Pfizer–BioNTech és a Moderna oltása produkálta a legjobb eredményeket minden korosztályban, még a csökkenő hatékonyság figyelembevételével is.