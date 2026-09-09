Cser-Palkovics András: Jó, hogy a kormány mégsem kívánja teljesen eltörölni a múltat

önkormányzatok;Cser-Palkovics András;

2026-09-09 13:57:00 CEST

Az önkormányzati témákat nem szabadna hárommondatos Facebook-posztok szintjére degradálni – jelentette ki a megyei közgyűlések feloszlatására reagálva a Népszavának Cser-Palkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke, Székesfehérvár polgármestere.

Magyar Péter kissé váratlanul bejelentette, hogy feloszlatják az ellenzék kifizetőhelyeiként működő megyei közgyűléseket. Jó ötletnek tartja?

Fontos lenne, hogy a kormány és tagjai ne csak kiragadjanak egy-egy elemet az önkormányzati rendszerből vagy azok kapcsán, hanem képesek legyenek az egész struktúrát áttekinteni, és legyenek róla legalább koncepcióik. Pont ezért a nyolc önkormányzati szervezet augusztus elején egy átfogó szakpolitikai javaslatcsomagot küldött meg a kormányzatnak, benne a megyék szerepéről is szó van, ahogy számos más témáról is. Rendszerben kell átgondolni a feladatokat és a finanszírozási kérdéseket is. Ezeket a témákat nem lehet és nem is szabadna hárommondatos Facebook-posztok szintjére degradálni.

Új vidékfejlesztési programot indít a kormány: 10 település 1 milliárd forint támogatási-fejlesztési kerettel. Mire lesz ez elég?

Semmilyen településtől nem sajnálok semmilyen forrást. A legnagyobb kihívásai a településeknek most egyébként nem a fejlesztési kérdések vagy pénzek, hanem a működés és a normatív finanszírozás vagy épp a közösségi közlekedés finanszírozása. Ha jól vettem ki, akkor a program szakmai alapját egyébként egy 2015-ös kormányrendelet képezi, mely felállította azt a módszertant, ami alapján most a 10 települést kiválasztották. Az tehát feltétlen pozitívum, hogy a kormány mégsem kívánja teljesen eltörölni a múltat, hanem legalább ebben a kérdésben építkezik rá. Jó lenne, ha emellett újra elindulhatna egy Modern Városok Program jellegű, átfogó városfejlesztési állami program is. Rövidebb távon azonban azzal is elégedett lennék, ha például a települések, így Fehérvár TOP+ pályázatai haladhatnának előre. Az előző kormánnyal kötött támogatói okirataink ugyanis jogerősek, de 4 hónapja semmilyen előrelépés nem történt ezekben a fejlesztési projektekben, sőt eddig inkább negatív, forráshiányra utaló informális jelzéseket kaptunk. Remélem persze, hogy ez csak átmeneti fennakadás, és az Unió magyar településeknek szánt fejlesztési forrásai meg is érkeznek a településekre.

Meglehetősen visszhangtalanul múlt el az ÖNET-ülés. Elhangzott bármi konkrétum a szolidaritási hozzájárulásról, finanszírozási kérdésekről?

A múlt heti ÖNET egy lépés volt a jó irányba, korrekt hangvételű egyeztetés volt. Remélem, hogy az ígéretnek megfelelően valóban rendszeressé válnak legalább szakmai, szakpolitikai szinten az egyeztetések. Én nem is számítottam gyors döntésekre a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Ahogy tavaly és a kampány során is többször elmondtam: nagyon jól hangzik minden polgármester számára az a kampányígéret, hogy megszűnik a szolidaritási adó. De ezt megcsinálni nem ilyen egyszerű és önmagában nem is oldja meg az önkormányzati finanszírozási rendszer gondjait, plusz az állami költségvetés számolt ezzel az összesen mintegy 400 milliárdos összeggel. Így nem tartottam komolyan vehető ígéretnek a szolidaritási hozzájárulás azonnali vagy akár gyors eltörlését. Az azonban biztos, hogy az új kormánynak a 2027. évi költségvetésben már el kell kezdeni a szolidaritási hozzájárulás érzékelhető mértékű csökkentését. Ennek hiányában nagyon sok önkormányzat működőképessége kerül veszélybe. A szolidaritási hozzájárulás csökkentésére vonatkozó javaslatainkat is megküldtük a minisztérium részére.

A következő egyeztetés októberben lesz, azután munkacsoportokat alakítanak. Nem lassú ez egy kicsit?

A 100 nap türelem minden új kormányt megillet, a Tisza-kormányt is megillette. Sajnos még keveset tudunk a kormányzati szándékokról, ugyanakkor az önkormányzati államtitkárt csak most nevezeték ki, szakpolitikai szinten neki is jár a türelmi idő. Remélem, hogy Hoffman államtitkár úrral már a „berendezkedése” alatt is többet tudunk egyeztetni. Erre egyébként ígéretet is tett az ülésen. A Megyei Jogú Városok Szövetsége készen áll a konstruktív szakpolitikai egyeztetésre, a közös munkára a települések érdekében. Ennek alapja az a kormányzati ígéret, hogy erősíteni kívánják az önkormányzatiságot. Ebben partnerei vagyunk az új kormánynak.