Lázár János nem tolta túl a luxusrepüléseket, sokkal visszafogottabban utazgatott Szijjártó Péternél

Orbán-kormány;Szijjártó Péter;Lázár János;utazás;

2026-09-10 05:45:00 CEST

Lázár János, a batidai kastély büszke birtokosa szerényen költekezett, ha hivatalos útról volt szó 2022 novembere és 2025 novembere között. Még felesége költségeit is rendre megtérítette.

Lázár János a jelek szerint nem luxizott, legalábbis ami a külföldi útjait illeti. 2022 novembere és 2025 novembere között ugyanis mindösszesen tizenkét hivatalos úton vett részt, amelyek teljes költsége kicsivel több, mint 7,2 millió forint volt. Ez a tétel sok esetben komplett delegációkra vonatkozott, sőt, egyes esetekben a volt miniszter szállásköltsége alig haladta meg a 100 ezer forintot – derült ki a lapunk közérdekű adatigénylésére adott válaszból, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium küldött el.

Lázár János ebben az időszakban az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezette, így a munkaköri leírásához kevésbé tartozott hozzá, hogy bejárja a világot. (Nem úgy Szijjártó Péter volt külügyminiszter, aki 2022 és 2026 között 4,8 milliárdot, ebből csak 2025-ben 2 milliárdot repkedett el magángépeken.) A tizenkét út többsége nem vezetett messzire, igaz, Kolozsvár, Szatmárnémeti és München mellett Washingtont és Moszkvát is megjárta, az utóbbi két esetben a miniszterelnöki delegáció tagjaként. Szállásra a legtöbbet Münchenben költött 2025 március 23-24. között, amikor éjszaka 400 ezer forintos szobában hajtotta álomra a fejét az ötcsillagos Hotel Bayerischer Hof nevű szállodában.

Ide magával vitte Csepreghy Nándor parlamenti államtitkárt és miniszterhelyettest is. Kettejük teljes útiköltsége 1 618 648 forint volt.

Noha ez soknak tűnhet, valójában nem irreális, főleg, hogy Szijjártó Péter ebben is többszörösen lekörözte. 2022-ben ugyanis a katari labdarúgó-világbajnokságon 6,5 milliót fizetett ki egyetlen éjszakára. Lázár János ehhez képest a szerénység netovábbja, szinte minden esetben kereskedelmi repülőgépjárattal, vonattal, esetleg hivatali autóval utazott. Szállásköltségei nem voltak kirívóak, több éjszakára 100-250 ezer forint közötti összegeket számolt el. Két esetben Kolozsvárra a felesége is elkísérte, de az ő költségeit rendre megtérítette a miniszter.

Eközben a Direkt36 feltárta, hogy Lázár János 2013-as, sokáig titokban tartott zürichi útján egy befolyásos német üzletemberrel, Klaus Mangolddal találkozott. A megbeszélésen többek közt arról volt szó, hogyan segíthetnék nemzetközi vállalatok az Orbán-kormányt. A találkozó azért is érdekes, mert Mangold korábban az orosz kapcsolatai és a paksi bővítés körüli szerepe miatt került a figyelem középpontjába.