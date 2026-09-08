Csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, miután megtámadták a Ferenczvárosi C-közép szerkesztőjét

Ferencváros;rendőrség;nyomozás;ultrák;csoportos garázdaság;

2026-09-08 07:49:00 CEST

A férfit két nappal később molinón is gyalázták a klub ultrái.

A X. Kerületi Rendőrkapitányság feljelentés alapján csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettesek ellen – közölte a Magyar Hang megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztálya

A lap afelől érdeklődött, milyen intézkedés történt az Elek Gyula Arénában szeptember 4-én, a Ferencváros–Dabas férfi kézilabda-mérkőzés után, tekintettel arra, hogy a Ferenczvárosi C-közép nevű, az FTC vezetésével szemben kritikus szurkolói oldal szerkesztője arról számolt be, hogy négy, maszkot viselő ultra bántalmazta őt.

Németh Zoltán Lajos szerint négy maszkos ember várta őt az Elek Gyula Arénában a Ferencváros–Dabas férfi kézilabda-mérkőzés után, a lelátó alatti folyosón, ahol lefújták paprika spray-vel és megtámadták. A férfi azt állítja, hogy ennek ellenére őt zavarták ki az épületből, miután kihívta a rendőrséget, pedig a stadion biztonsági őre szerinte láthatta az incidenst, s ennek ellenére nem segített. A blogger szerint egy barátja is látta a történteket és bízik a stadion biztonsági kameráinak a felvételeiben is, hogy igazolják majd az állításait.

A Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldalt két nappal később, a Fradi-Újpest NB I-es mérkőzésen is molinón gyalázták a klub ultrái: „Nincs olyan, hogy C-közép, csak egy pszichopata kretén” - írták egy drapériára. Ez volt az a meccs is egyébként, ahol az ultrák szintén molinón nekiálltak gyilkossággal fenyegetőzni: „Szeresd a Fradit, és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel, szeresd a Fradit, és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk!” - írták. A bloggeren kívül azért fenyegettek meg több újságírót is, mert a füstbe ment Fradiváros-projekt 25 milliárd forintos állami támogatásáról írtak.