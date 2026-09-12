„A szabadság nem tiltható be!” - Megtartották a hatodik Pécs Pride-ot

emberi jogok;elfogadás;homofóbia;LMBTQ+;önazonosság;Pécs Pride;

2026-09-12 19:22:00 CEST

A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket.

„A szabadság nem tiltható be!” mottóval tartották meg szombaton a VI. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a baranyai megyeszékhelyen.

A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A Pride-ot a Diverse Youth Network pécsi szervezet által lebonyolított Freedom of my Identity elnevezésű emberi jogi fesztivál részeként rendezték meg az egyhetes esemény zárónapján.

A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt, hogy az egykor bányászcsaládok által lakott Uránváros központi részéről délután kettőkor egy ötkilométeres sétára induljanak a pécsi városközpontba. A nyugodt körülmények között haladó menet a belvárost észak felől közelítette meg, érintette a legfontosabb sétálóutcát, a Király utcát, majd a városmag egyik központi terén, a Kossuth téren egy színpadra várták a rendezvény felszólalóit.

A menetben haladók és a Kossuth téren várakozók közül is sokan hangosbemondó segítségével fogalmazták meg esélyegyenlőséggel kapcsolatos igényeiket, mások ilyen felszólításokat tartalmazó molinókat tartottak a magasba, miközben a háttérben népszerű LMBTQ-előadók slágerei szóltak.

A résztvevők a homofóbia, a transzfóbia áldozatai előtt egyperces néma csenddel tisztelegtek, majd Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network alapítója és igazgatója, a Pécs Pride főszervezője szólt a hallgatósághoz.

Egy évvel ezelőtt hihetetlennek tűnt, hogy ma egy - ugyan még mindig nem szabad, de - szabadabb Magyarországon állhatunk ki másságunkért

- mondta, utalva arra, hogy az előző kormány által meghozott, számukra sérelmes jogszabályok még hatályban vannak.

Hozzátette ugyanakkor, hogy bízni lehet abban, hogy ezeket a jogszabályokat a jelenlegi vezetés eltörli és rendezni fogja az LMBTQ-emberek jogi helyzetét.

Felhívta a figyelmet arra: nem mindegy, hogy az emberek milyen tartalommal élik életüket. Mint mondta, szerinte minél több szeretettel és szerelemmel kell megtölteni azt, ő pedig azért küzd, hogy ezek ugyanúgy megadódjanak mindenkinek. Éppen ezért arra biztatta hallgatóságát, hogy ne féljenek bevallani másságukat, küzdjenek a boldogságukért, szabadságukért, jelenükért, s azért, hogy utódaik egy tökéletesebb, szebb, demokratikusabb Magyarországon élhessenek.

Marc Angel luxemburgi európai parlamenti képviselő, az S&D képviselőcsoport tagja, az Európai Parlament korábbi alelnöke Buzás-Hábel Gézát európai hősnek nevezte, kiemelve, hogy a fiatalember komoly és valós veszélyek ellenére is hatszor szervezte meg társaival a Pécs Pride-ot.

Leszögezte:

az LMBTQ-társadalom tagjainak nem szabad bujkálniuk, szükség van bátorságukra, hogy egyenlő esélyekkel élhessék életüket.

Beszámolt arról, hogy a tavalyi fővárosi pride-on felemelő élmény volt számára a másságért és a demokráciáért kiálló százezrek felvonulása, de különösen fontos, hogy Európában és Magyarországon ma már nemcsak a nagyvárosokban lépnek fel az emberek, hanem kisebb településeken is. Pécs pedig e tekintetben ma az európai egyenlőség fővárosa - fogalmazott.

Ígéretet tett arra, hogy az Európai Parlamentben - ahogy eddig is - ezután is minden tőle telhetőt meg fog tenni az LMBTQ-társadalom tagjaiért, és társaival keményen harcolni, majd győzni is fog az egyenlőbb Európáért vívott küzdelmekben.

Nagy Dea transz aktivista személyes történetét osztotta meg, kiemelve, hogy egyedül a nagymamája fogadta el a családban őt olyannak, amilyen. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon ma nehéz hormonterápiához jutni, hiszen erre sokaknak pénzük sincs, míg a nem binárisan transzneműek számára nem is áll rendelkezésre hormonkezelés. Egy ilyen kezelés pedig bizonyos esetekben életmentő lehet - utalt azokra, akik komoly mentális sérüléseket szenvednek el, mert nem teljesedhetnek ki életük során.

Jenna Jalonen, a Sziget Fesztivál művészeti programokért felelős vezetője és Ujvári-Pintér György, a Magic Mirror sátor programfelelőse arról beszéltek a queer társadalom kapcsán, hogy minden egyes ember különböző, így másképp látja a világot, ezt pedig olyan alapvető meghatározásoknál is el kell fogadni, mint a nemi hovatartozás.

De a Pride nemcsak arról szól, hogy kik vagyunk, hanem arról is, milyen világban szeretnénk élni

- fogalmazott Ujvári-Pintér György, utalva arra, hogy az LMBTQ-társadalom tagja nem szeretnének mást, mint a mindenki számára járó jogokat.

Balogh Ildikó influenszer ironikus hangvételű, a hallgatóságból többször nagy derültséget kiváltó felszólalásában a melegekkel kapcsolatos tévhitekkel igyekezett leszámolni. Kiemelte: egy meleg pár gyermeke bizonyosan nagyobb biztonságot, több szeretetet kap, mint bármelyik intézményben élő társa.

Sipos Máté tartalomgyártó, a mai LMBTQ-emberek másságát a balkezesekhez hasonlította, akiket régen még szintén megpróbált kényszeríteni, átnevelni a többségi társadalom. Ők is azt hitték, velük van a baj, fogalmazott, kiemelve: harcaikat addig folytatják, amíg egy generáció egyetlen más tagjának sem kell bujkálnia, szégyenkeznie mássága miatt.

A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ-társadalom tagjai.