Két év után bocsánatot kért az SZTE a gyermeksebészet leállása miatt, aztán 24 órán belül kétféle magyarázat érkezett

leállás;bocsánatkérés;Szegedi Tudományegyetem;gyermektraumatológia;

2026-09-13 11:39:00 CEST

A Szegedi Tudományegyetem most már maga írja: 2024 tavaszán csaknem két hónapig szünetelt a sürgősségi gyermeksebészeti ellátás, a műtétre szoruló sérült gyerekeket Budapestre, Pécsre vagy Debrecenbe kellett szállítani. Két évvel korábban a Népszava cikksorozatban, elsőként számolt be a történetről. Az egyetem most bocsánatot kért, ám arra, hogy miért éppen most, 24 órán belül két eltérő választ is kaptunk; a sajtóiroda lezárná az ügyet, a kuratórium új elnöke, Szajbély Mihály viszont új intézményi hozzáállásról beszél.

Két évvel azután, hogy a Szegedi Tudományegyetemen heteken át szünetelt a sürgősségi gyermeksebészeti és -traumatológiai ellátás, az intézmény bocsánatot kért az érintett családoktól. Az egyetem szeptember 9-én megjelent közleménye elismerte, hogy hét héten át – 2024. április 15. és június 5. között – szünetelt az ellátás, a műtéti beavatkozásra szoruló sérült gyerekeket pedig az alapellátás után Budapestre, Pécsre vagy Debrecenbe kellett szállítani.

Az ellátás leállásáról elsőként a Népszava számolt be 2024 júniusában. A történetet ez év augusztusában és szeptemberében a Válasz Online új dokumentumokkal és megszólalókkal folytatta. Az SZTE most a Népszavának a bocsánatkérő közlemény megjelentetését azzal indokolta, hogy a korábban már részletesen ismertetett ügy ismét napirendre került a sajtóban. A szeptember 9-i közleményben az egyetem még „egy sajátos módon kialakult működési hibának” nevezi a történteket. Mint írták, ilyen helyzetnek nem lett volna szabad előfordulnia a több további műtővel rendelkező klinikai központban. Bár a teljes gyermeksebészeti ellátás átköltöztetése nem lett volna megoldható, a gyermekosztály felnőttellátásról való leválasztása és az intenzív háttér két telephelyes biztosítása pedig problémákkal járt, ezek szerintük végül megoldhatónak bizonyultak.

„Sajnálatosnak tartjuk, hogy a vészhelyzeti megoldás mégis váratott magára” – közölte az egyetem, amely „nagyon megkésve” elnézést kért az érintett szülőktől. A közlemény szerint az SZTE mindent megtesz „a részletek feltárása és a felelősök megtalálása érdekében”, hogy az elkövetett hibákból tanuljanak, s hasonló eset ne fordulhasson elő újra.

A Népszava 2024 júniusában írt először az ellátás leállásáról

Lapunk 2024. június 3-án számolt be arról, hogy már hét hete nem volt teljes körű gyermeksebészeti és traumatológiai műtéti ellátás Szegeden. Információink szerint addig több mint 200 tervezett műtét maradt el, és 40-50 akut beteget küldtek tovább más intézményekbe. A műtétre szoruló gyerekeket Pécsre, Debrecenbe, valamint Budapestre irányították.

A gyermeksebészet korábban használt műtője nem kapott új működési engedélyt. A gyermeksebészek átmeneti elhelyezése után vissza akarták költöztetni az ellátást a régi műtőbe, ám az nem felelt meg a szükséges feltételeknek, ezért az NNGYK nem adta ki az engedélyt.

A Népszava június 6-án egy többszörös törést szenvedett fiú történetét is bemutatta, aki a Mezőkovácsháza–Orosháza–Budapest–Mezőhegyes útvonalon mintegy ötszáz kilométert utazott, mire megkapta a szükséges ellátást.

Az ellátás végül a klinikai központ egy másik műtőjében indulhatott újra. Az akkori hivatalos kommunikációban az NNGYK azt hangsúlyozta, hogy egyetlen beteg gyermek sem maradt ellátatlanul.

Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár néhány nappal később a Népszavának adott interjúban ugyanakkor már „komoly helyi ellátásszervezési hibáról” beszélt. Az államtitkár az azonnali és a végleges, úgynevezett definitív ellátás közötti különbséggel magyarázta a helyzetet: az életveszély elhárítása és a stabilizálás megtörtént, a műtéti ellátásért azonban más városba is szállíthatták a gyerekeket.

Két évvel később újra előkerült a történet

A történetet 2026. augusztus 3-án a Válasz Online folytatta. Élő Anita cikke az azóta hozzáférhető dokumentumok által, valamint az ellátásban részt vevő szakemberek – köztük Vizi András, a gyermektraumatológiai grémium vezetője – megszólaltatásával rekonstruálta a 2024-es eseményeket. A lap szeptember 2-án újabb cikkben foglalkozott az üggyel. Ebben egyebek mellett Müller Cecília akkori országos tiszti főorvos határozataira hivatkozott. Az egyik dokumentum szerint az SZTE Klinikai Központja közigazgatási szabályszegést követett el azzal, hogy nem biztosította megfelelő műtőblokk folyamatos rendelkezésre állását. A Válasz Online által ismertetett határozatok szerint 2024. április 15-től más intézményeket jelöltek ki a szegedi gyermeksebészeti szakmák ellátására. Június 4-én az országos tiszti főorvos visszavonta a távoli kórházak kijelöléséről szóló korábbi határozatát, június 5-én pedig engedélyezte a teljes körű helyi ellátást egy másik szegedi műtőben. A Válasz Online szeptember 2-i cikke szerint az egyetem vitatta a lap állításait, és helyreigazítást követelt.

Egy héttel később, szeptember 9-én jelent meg az SZTE honlapján a Rovó László rektor és Szajbély Mihály, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke által jegyzett közlemény. Ebben már az szerepel, hogy „a sürgősségi gyermeksebészeti ellátás 2024. április 15. és június 5. között szünetelt”.

Az egyetem a sajtó számára lezártnak tekinti az ügyet

A Népszava a közlemény után megkérdezte az SZTE-t, mi indokolta, hogy több mint két évvel a történtek után most kérjen bocsánatot. Az egyetem sajtóirodája azt válaszolta: a közlemény megjelentetését az indokolta, hogy a korábban már részletesen ismertetett ügy a sajtóban ismét napirendre került, noha „a kérdéses ellátási helyzet 2025-ben már megoldódott”.

Azt is közölték, hogy az érdeklődő újságíróknak korábban részletesen megküldték az események kronológiáját, és felső vezetői nyilatkozót is felajánlottak. Szerintük ennek ellenére az ügyben megjelent sajtóanyagok egy része „nem a teljeskörűen rendelkezésre bocsátott információkra, hanem beosztott munkatársak nyilatkozataira, illetve részleges információkra” épült. Az egyetem közlése szerint a korszerű gyermeksebészeti műtők átadásával biztosítottá váltak a szükséges feltételek, az ellátás azóta zavartalan. „Az SZTE ezért az ügyet a sajtó számára lezártnak tekinti” – írták.

A sajtóiroda arra is kitért, hogy az egészségügyben bevett gyakorlat: ha egy intézményben átmenetileg nem biztosítható valamely ellátás, a betegeket más kijelölt intézménybe irányítják. Közlésük szerint a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központja az elmúlt két évben több mint harminc alkalommal segítette más egészségügyi intézmények ellátását, és jelenleg is 14 ilyen feladatban vesz részt.

A bocsánatkérésről azt írták: amennyiben az ellátási helyzet a gyermekeket és családjaikat nehéz, bizonytalan vagy kiszolgáltatott helyzetbe hozta, az érintettek felé sajnálatukat és elnézésüket fejezik ki. Hozzátették: „Ez ugyanakkor nem jelenti az SZTE felelősségének elismerését az ügyben.”

A kuratórium elnöke új hozzáállásról beszél

Kérdéseinket az egyetem továbbította a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökéhez, Szajbély Mihályhoz is. Az új kuratóriumot az idén választották meg egy évre. Szajbély szerint a szeptember 9-i közleménynek más jelentősége is van.

„A honlapunkon 2026. szeptember 9-én megjelent, a gyermeksebészeti ellátással kapcsolatos közlemény és a benne foglalt bocsánatkérés egyetemünk új hozzáállását jelzi a működését érintő, akár belülről, akár kívülről érkező kritikákhoz” – válaszolta a Népszavának.

A szeptember 9-i, Szajbély Mihály és Rovó László által jegyzett közlemény szerint az egyetem „mindent megtesz a részletek feltárása és a felelősök megtalálása érdekében”.

Az SZTE sajtóirodájának lapunkhoz 24 órán belül érkezett másik válasza szerint ugyanakkor az egyetem az ügyet „a sajtó számára lezártnak tekinti”.

A gyermeksebészeti ellátás tárgyi feltételei időközben megváltoztak. Az SZTE közlése szerint a műtők felújítása megtörtént, és 2025 novembere óta korszerű műtőblokk működik a klinikán.