Elégedetlenek az érdekvédők a szociális szakmára vonatkozó 20-25 százalékos béremeléssel, a sztrájkra készülődést nem állították le.
A tapasztalt szociális munkások közül sokan a fejlett országokba mentek, s ma már a déli, keleti szomszédoktól sem érkeznek humán szakemberek - mondta Bányai Emőke, a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) elnöke.
Szóba került az áruház bedőlése és az állásvesztés is a dolgozók gyűlésén, a hivatalos verzió szerint ilyesmi nem történt.
Folytatja a december 5-re tervezett szociális ágazati sztrájk előkészítését a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), bár szerdán tárgyalóasztalhoz ülnek a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárral a 30 százalékos bérkövetelés részleteiről egyeztetni.
Fenntartja a sztrájkkészültséget a Magyar Közszolgálati, Közalkalmazotti és a Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), de szerdán megkezdi a tárgyalásokat a szociális ágazatban dolgozók keresetnövekedése érdekében Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárral, a sztrájktárgyalásokra kijelölt állami vezetővel - mondta a szakszervezet elnöke hétfőn sajtótájékoztatón.
A korábbi figyelmeztető sztrájk után szeptemberben egész napos munkabeszüntetést tartanak a béremelést követelő önkormányzati köztisztviselők - tudta meg a Magyar Nemzet. Információik szerint már nem Lázár János kancelláriaminiszter tárgyal az érdekképviseletekkel.
Nyomásgyakorló eszközként sztrájkbizottságot alakított az Audi Hungaria Független Szakszervezete (AHFSZ), miután a hétfőn tartott bizalmi értekezletén eredménytelennek nyilvánította az Audi Hungaria Motor Kft. vezetőségével eddig folytatott idei évi bértárgyalásokat - közölte honlapján az AHFSZ. A bértárgyalások folytatódnak a munkaadó és a szakszervezett között.
Pattanásig feszült a helyzet Miskolcon, nem született egyezség ugyanis az elégséges szolgáltatásról a béremelés elmaradása miatt sztrájkra készülő közlekedési szakszervezetek és a városvezetés, pontosabban a Miskolc Holding Zrt. között. A szakszervezetek kiindulási alapja a törvényben előírt 66 százalékos teljesítményre készülő számítás lesz, a városvezetés azonban 88 százalékot követel a munkabeszüntetés idejére is. A tárgyaló szakszervezetek úgy vélik, hogy a városvezetés nem megegyezésre, hanem a konfliktus erősítésére törekszik - juttatták el szerkesztőségünkbe közös közleményüket a miskolci közlekedési szakszervezetek.
Az egészségügyi szervezetek üdvözlik, hogy Zombor Gábor államtitkár egyeztetést kezdett velük az ágazat jövőjéről, de május 12-én megtartják a fővárosba tervezett demonstrációkat, hogy nyomatékosítsák követeléseiket. A kormány várhatóan ma tárgyal a tiltakozó akciókról és a szociális ágazat béremeléséről. Közben a szociális sztrájkbizottság bírósághoz akar fordulni, mert nem sikerült megállapodniuk az elégséges szolgáltatásokról a szaktárcával.