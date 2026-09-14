Pattanásig feszült a helyzet Miskolcon

Pattanásig feszült a helyzet Miskolcon, nem született egyezség ugyanis az elégséges szolgáltatásról a béremelés elmaradása miatt sztrájkra készülő közlekedési szakszervezetek és a városvezetés, pontosabban a Miskolc Holding Zrt. között. A szakszervezetek kiindulási alapja a törvényben előírt 66 százalékos teljesítményre készülő számítás lesz, a városvezetés azonban 88 százalékot követel a munkabeszüntetés idejére is. A tárgyaló szakszervezetek úgy vélik, hogy a városvezetés nem megegyezésre, hanem a konfliktus erősítésére törekszik - juttatták el szerkesztőségünkbe közös közleményüket a miskolci közlekedési szakszervezetek.