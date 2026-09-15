Halász Bence is jelölt az év atlétája címre az európai szövetségnél

Az Európa-bajnok Halász Bence is azon tíz versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az európai szövetségnél (EAA).
Halász Bence Birminghamban 84,25 méteres országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést.
A szombathelyi dobóatléta mellett további hét Európa-bajnokra lehet szavazni:
a rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra,
a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre,
a távolugró görög Miltiadisz Tentoglura,
a magasugró olasz Gianmarco Tamberire,
a diszkoszvető szlovén Kristjan Ceh-re,
a 400 m gátas svéd Karsten Warholmra
és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre.
Mellettük a hétpróbában fedettpályás világbajnok svájci Simon Ehammer és a gyalogló Európa-rekorder olasz Massimo Stano is jelölt.
A voksolásnál egyformán 25 százalékot számít a szurkolók, a nemzeti szövetségek és a média, továbbá az EAA illetékeseinek szavazata.
A folyamat négy szakaszból áll, az egyes kategóriák - az év férfi és női európai atlétája, valamint a férfi és női feltörekvő tehetség - három-három döntősét október 1-jétől kezdődően jelentik be, a végső győztesekre pedig október 24-én, a lausanne-i Golden Tracks díjátadó ünnepségen derül fény.
Tavaly és tavaly előtt a rúdugrásban világcsúcstartó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis végzett az szavazás élén.Európa-bajnok lett Halász Bence, országos csúccsal nyert aranyérmet kalapácsvetésbenAtlétikai világdöntő: Halász Bence második kalapácsvetésben