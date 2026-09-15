Halász Bence is jelölt az év atlétája címre az európai szövetségnél

atlétika;kalapácsvetés;Halász Bence;Európai Atlétikai Szövetség;

2026-09-15 14:55:00 CEST

A szombathelyi dobóatléta Birminghamban 84,25 méteres országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést.

Az Európa-bajnok Halász Bence is azon tíz versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az európai szövetségnél (EAA).

Halász Bence Birminghamban 84,25 méteres országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést.

A szombathelyi dobóatléta mellett további hét Európa-bajnokra lehet szavazni:

a rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra,

a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre,

a távolugró görög Miltiadisz Tentoglura,

a magasugró olasz Gianmarco Tamberire,

a diszkoszvető szlovén Kristjan Ceh-re,

a 400 m gátas svéd Karsten Warholmra

és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre.

Mellettük a hétpróbában fedettpályás világbajnok svájci Simon Ehammer és a gyalogló Európa-rekorder olasz Massimo Stano is jelölt.

A voksolásnál egyformán 25 százalékot számít a szurkolók, a nemzeti szövetségek és a média, továbbá az EAA illetékeseinek szavazata.

A folyamat négy szakaszból áll, az egyes kategóriák - az év férfi és női európai atlétája, valamint a férfi és női feltörekvő tehetség - három-három döntősét október 1-jétől kezdődően jelentik be, a végső győztesekre pedig október 24-én, a lausanne-i Golden Tracks díjátadó ünnepségen derül fény.

Tavaly és tavaly előtt a rúdugrásban világcsúcstartó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis végzett az szavazás élén.