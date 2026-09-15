Leminősítette a Duna Aszfalt adósbesorolását a Scope Ratings

hitelminősítő;feljelentés;leminősítés;pénzvisszafizetés;Szíjj László;Duna Aszfalt;

2026-09-15 17:45:00 CEST

A berlini székhelyű európai hitelminősítő három fokozattal is rontotta Szíjj László NER-oligarcha cégét.

A Scope Ratings három fokozattal, B+-ra rontotta a Duna Aszfalt Zrt. kibocsátói hitelminősítését a korábbi BB-szintről, és a minősítést további leminősítés lehetősége miatt felülvizsgálat alatt tartja – jelentette a hitelminősítő a honlapján kedden. A társaság senior fedezetlen adósságának minősítését hasonló mértékben rontotta a BB- szintre ami a spekulatív, befektetésre nem ajánlott kategóriának számít.

A leminősítést elsősorban a Duna Aszfalt működési környezetével, nagyprojektjeivel és jövőbeni megrendelésállományával kapcsolatos bizonytalanság növekedésével indokolta. Az áprilisi kormányváltást követően több nagy infrastrukturális projektet felülvizsgáltak, módosítottak vagy részben felfüggesztettek, miközben a közberuházási prioritások változása miatt bizonytalanabbá vált a jövőbeni megrendelések alakulása – közölték.

A Szíjj László cége körüli hírek az elmúlt hetekben százmilliárd forintos visszafizetésekről, feljelentésekről, a felcsúti futballcsapat támogatásainak megszüntetéséről szóltak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter legutóbb a Duna Aszfalt kongói-zambiai beruházásának állami finanszírozása miatt tett feljelentést. Két állami bank, az Exim és az MFB az Orbán-kormány alatt 126 milliárd forintnyi kötvényt jegyzett le a rendkívül kockázatos afrikai ügylet során, ráadásul úgy, hogy a finanszírozás mintegy 80 százalékára a magyar állam kezességet vállalt a legmagasabb országkockázati kategóriába sorolt államokhoz kapcsolódó beruházásoknál. Ezt a pénzt vissza kellett fizetniük, ahogyan a mohácsi híd beruházásánál korábban megkapott, de műszaki teljesítéssel még nem fedezett 59 milliárd forintot is.