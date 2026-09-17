Szeged az első láncszem – nagy terveket szövöget Európában a BYD

autóipar;Szeged;autógyártó;BYD;

2026-09-17 07:37:00 CEST

Három autó-összeszerelő üzemre és egy akkumulátorgyárra lesz szüksége hosszabb távon Európában a kínai BYD-nak – közölte a kínai autógyártó európai ügyekért felelős különleges tanácsadója. Alfredo Altavilla szerint az első európai üzem, a szegedi gyár termelése most indul, a második gyártóbázis helyéről pedig még az év végéig dönthetnek. A bejelentésből egyelőre nem derül ki, hol épülhet fel a tervezett európai akkumulátorgyár.

Immár nem is rejti véka alá a kínai hátterű BYD, mekkora terveket szövoget Európában. A cég jóval nagyobb európai gyártóhálózat kiépítésére készül, mint amit a társaság eddig konkrét számokkal felvázolt. Az autógyártónak hosszabb távon három jármű-összeszerelő üzemre és egy akkumulátorgyárra lesz szüksége Európában ahhoz, hogy teljesíteni tudja értékesítési terveit és megfeleljen az uniós előírásoknak – mondta Alfredo Altavilla, a BYD európai ügyekért felelős különleges tanácsadója szerdán Torinóban, a BYD prémium márkája, a Denza új márkakereskedésének megnyitóján.

A Reuters beszámolója szerint a folyamat első állomása Magyarország: a BYD jelenleg a szegedi üzem termelésének elindításán dolgozik.

A második európai gyártóhelyről az év végéig születhet döntés.

Ennél a beruházásnál viszont már nem feltétlenül építenének a szegedihez hasonlóan teljesen új üzemet, hanem inkább megvásárolnának és átalakítanak egy már létező üzemet. A lehetséges helyszínek között Spanyolországot és Franciaországot említette Altavilla.

A BYD európai tanácsadója egyértelművé tette azt is, hogy a terjeszkedés ezzel nem érne véget. Hosszabb távon három összeszerelő üzem és egy akkumulátorgyár alkotná a BYD európai termelési rendszerét. Altavilla szerint mindez nem egyik napról a másikra történik meg, de a vállalat által megcélzott értékesítési volumen és az európai szabályozás teljesítéséhez ekkora gyártókapacitásra lesz szükség.

A bejelentés hazai szempontból azért is figyelemre méltó, mert e szerint Szeged így egy jóval nagyobb európai BYD-termelési hálózat első eleme lehet. A vállalat 2023 végén jelentette be, hogy első európai személyautógyárát Szegeden építi fel. A kínai társaság magyarországi jelenléte egyébként már nem is korlátozódik Szegedre. A BYD korábban jelezte, hogy Budapestre helyezi európai üzleti központját, és kutatás-fejlesztési bázist is létrehoz a főváros XI. kerületében. A vállalat saját közlése szerint Szegeddel, a komáromi buszgyárral, valamint a fóti és pátyi létesítményekkel együtt ez már az ötödik magyarországi telephelye.

Az új stratégia további érdemi eleme az említett akkumulátorgyár is. Altavilla ugyanakkor nem beszélt arról, hogy mely országok jöhetnek szóba ennek helyszínéül.

A BYD európai terjeszkedése a legkevésbé sem mellékes az európai cégek számára, mert egyre erősebb konkurenciát jelent számukra. Az AlixPartners nemzetközi üzleti tanácsadó cég júniusban közzétett előrejelzése szerint 2030-ra 16 százalékos részesedésük lesz a kontinensen a kínai márkáknak.

A BYD eközben nem egyszerűen exportálni akar Európába. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke a hét elején azt mondta a hannoveri haszonjármű-kiállításon, hogy hosszabb távon helyben akarják előállítani mindazt, amit Európában értékesítenek. A cég a személyautók mellett az elektromos teherautók európai gyártását is tervezi. Li szerint ezzel a lokalizált termeléssel a BYD „európai vállalattá” válna.