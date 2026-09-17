USA;Egyesült Államok;Pentagon;Donald Trump;mesterséges intelligencia;amerikai szenátor;amerikai kongresszus;

2026-09-17 17:12:00 CEST

Az amerikai hadügyminisztérium az iparági szakemberek figyelmeztetése és a kongresszusból érkező kritikák ellenére sem lassítana a mesterséges intelligencia (AI), ezen belül is a katonai felhasználású AI fejlesztésén. Érvelésük szerint a tempó lassítása az Egyesült Államok ellenfelei számára teremtene lehetőséget a térnyerésre.

A győzelem és az élen maradás az AI-versenyben valószínűleg az egyik legfontosabb teendője az Egyesült Államoknak katonai és gazdasági szempontból egyaránt – idézte Troy Meink amerikai légierőért felelős minisztert a Politico. Ez egy olyan verseny, amelyet az USA nem veszíthet el – tette hozzá.

A Pentagon vezető tisztviselőjének nyilatkozata azután látott napvilágot, hogy az AI szektor meghatározó vállalatának, az Anthropicnak a vezetője, Dario Amodei felhívott a technológia fejlesztésének lassítására. A javaslatához később Sam Altman OpenAI-főnök, Elon Musk és a Google Deep Mind-ot fejlesztő Demis Hassabis is csatlakozott. A közvélemény aggodalmát növelte egy volt Anthropic-alkalmazott nyilatkozata, miszerint 10 százalék az esélye annak, hogy az AI kiirtja az emberiséget a következő tíz évben.

Az elsőre túlzónak vagy hatásvadásznak látszó álláspontot árnyalja az elméleti lehetőség, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet biológiai fegyverként működő patogének kifejlesztésére, ahogy a júliusban történt Hugging Face-incidens is intő példa lehet a jövőre nézve. Utóbbi esetben az OpenAI tesztlaborjában működő AI ágensek (szoftverek) törtek ki a zárt szoftveres környezetből és sikeresen törtek be a Hugging Face nevű nyílt forráskódú online könyvtárba, ahol az AI fejlesztők adathalmazokat, kísérleti modelleket tárolnak és osztanak meg egymással.

A rebellis AI-ágensek az itt szerzett információkkal, saját programjuk szabályainak áthágásával oldották meg a kapott feladatot, mivel azt másképpen nem tudták megoldani. A Pentagon bejelentésével kapcsolatos aggodalom éppen azért indokolt, mert az AI-szoftverek a katonai felhasználás területén is kikerülhetnek az emberi irányítás alól. Ez a forgatókönyv pedig már a gyakran emlegetett Terminátor 2: Az ítélet napja című hollywoodi akciófilm és a SkyNet nevű tömeggyilkos mesterséges intelligencia rémét vetíti előre.

A Pentagon álláspontját a kongresszusból is többen kritizálják. Bernie Sanders demokratikus szocialista vermonti szenátor már régóta érvel rohamos tempóban zajló AI-fejlesztés lassítására, mivel az nagy számú munkahelyet szüntethet meg az USA-ban. Azóta az amerikai kongresszus más tagjai is csatlakoztak hozzá a kérdésben.

Egy elszabadult AI lehetősége, amely honlapokat tör fel és kárt okoz a rendszerek működésében, ugyanúgy érvényes a Pentagonra, mint bármelyik másik szervezetre

– fejezte ki aggodalmát Richard Blumenthal, Connecticut demokrata szenátora. A Pentagon nagyon hatékony tud lenni a kockázatok felmérésében, ám eddig elhárította ezt a felelősségét – fogalmazott a szenátor.

A képviselőház demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries a héten az AI-fejlesztésre vonatkozó új jogszabály „haladéktalan” elfogadására kérte a kongresszust. A törvényhozás az új szabályok között új felülvizsgálati protokollt vezetne be, az autonóm AI-rendszerek döntéshozatali folyamatát pedig az „emberi ítélőképesség” logikája köré szervezné.

A cinikusok ezt az igényt a viccekből ismert „híres utolsó mondatok” kategóriájába utalnák, de a szándék már legalább megvan a politikusok részéről is a AI technológiai robbanás lassítására.

Donald Trump azonban a Pentagon álláspontját osztja. Az elnök szerint a félelmek megalapozatlanok, hiszen a fejlett AI-szoftverek a jövőben is emberi kontroll alatt maradnak majd. Az elmúlt évek politikai fiaskói után jogosan kételkedhetünk abban, hogy Trump miért értene jobban a negyedik ipari forradalmat elhozó mesterséges intelligencia működéséhez, mint maguk a technológiát létrehozó szakemberek.