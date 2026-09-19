Egyre drámaibb az orosz fenyegetés, Franciaországban megerősítik a kritikus infrastruktúra védelmét

Oroszország;Franciaország;hibrid hadviselés;

2026-09-19 11:29:00 CEST

Emmanuel Macron francia elnök az Élysée-palotában tájékoztatta a parlamenti pártok vezetőit a hírszerzés helyzetértékeléséről, Moszkva hibrid műveleteiről. Az államfő új védelmi tervet rendelt el drónok, kibertámadások és szabotázs ellen, miközben a közel-keleti háború okozta energiaár-sokk miatt G7-egyeztetést is kezdeményez.

Emmanuel Macron az Élysée-palotába hívta a francia parlamenti pártok vezetőit, hogy a hírszerző szolgálatokkal együtt értékeljék az Európát érő orosz hibrid fenyegetéseket. A megbeszélés után az elnök azt mondta, Moszkva egyre intenzívebben alkalmaz kiberakciókat, drónokat, szabotázst és dezinformációt, amelyek célja szerinte az európai társadalmak megfélemlítése és Ukrajna támogatásának gyengítése. A Kreml rendszeresen visszautasítja az ilyen vádakat.

Macron külön is hivatkozott a lipcsei repülőtér körül történt drónincidensre, amelyet francia és más európai biztonsági szervek az orosz hibrid hadviselés újabb példájaként kezelnek. A németországi teherforgalmi csomópont stratégiai jelentőségű a polgári logisztika és az Ukrajnába irányuló szállítások miatt. Az eset azért keltett különös aggodalmat, mert a korábbi befolyásolási és kiberműveleteknél közvetlenebb fizikai kockázatot jelentett.

Az elnök ezért arra utasította a francia kormányt, hogy dolgozzon ki új tervet a kritikus infrastruktúra védelmére.

A védelemnek ki kell terjednie az energetikai hálózatokra, repülőterekre, katonai objektumokra, adatkapcsolatokra és más érzékeny létesítményekre, különös tekintettel az olcsón beszerezhető, nehezen észlelhető drónokra. Párizs a NATO-val és európai partnereivel is szorosabb információcserét akar.

A hibrid fenyegetés kézzelfoghatóbb lett

A francia vezetés értékelése szerint az elmúlt években megváltozott az orosz nyomásgyakorlás szerkezete. A korábbi dezinformációs kampányok és kibertámadások mellett egyre több olyan incidens történik Európában, amelyet a hatóságok szabotázshoz, gyújtogatási kísérlethez, felderítő drónhoz vagy logisztikai infrastruktúra zavarásához kötnek. Több ügyben folyamatban van a vizsgálat, ezért az egyedi felelősség nem minden esetben tekinthető jogilag bizonyítottnak.

Az Európai Bizottság ugyanezen a héten egy uniós ellenintézkedési mechanizmust is javasolt a drón- és szabotázsesetek gyorsabb összehangolt kezelésére. Ursula von der Leyen elképzelése szerint a tagállamok a NATO konzultációs rendszeréhez hasonló módon kérhetnének sürgős támogatást, ha olyan hibrid fenyegetést érzékelnek, amely nem éri el a hagyományos fegyveres támadás küszöbét, de komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A párizsi tanácskozáson a különböző politikai táborok képviselői eltérően ítélték meg a szükséges válaszlépések részleteit,

de a külső fenyegetés komolyságát többen elismerték. Marine Tondelier, a Zöldek vezetője a találkozó után arról beszélt, hogy a hírszerzési tájékoztató nyugtalanító képet adott. Édouard Philippe volt miniszterelnök szintén a biztonsági kockázatok növekedését hangsúlyozta.

Az energiaválság a másik sürgős front

Macron a biztonsági kérdéseket összekötötte a közel-keleti háború miatt kialakult energiaár-sokkal is. A Perzsa-öbölben zajló konfliktus és a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom zavarai száz dollár fölé emelték a Brent árát, miközben a tengeri biztosítás és a szállítás is drágult. Az eredeti kézirattal szemben nem beszélhetünk a Bab el-Mandeb teljes lezárásáról; a fő közvetlen kockázat jelenleg a Hormuz körüli bizonytalanság és a térség olajinfrastruktúrájának sérülékenysége.

A francia elnök elismerte, hogy a magas üzemanyagárak komoly terhet jelentenek a háztartásoknak, miközben Párizs költségvetési mozgástere korlátozott. A 2026-os hiány várhatóan a GDP 5,4 százaléka körül alakul, ezért a kormány nem tud korlátlan árkompenzációt vállalni. Macron inkább nemzetközi koordinációval próbálná növelni az energiaellátás biztonságát, ezért G7-egyeztetést kezdeményezett.

Franciaország számára a helyzetet bonyolítja, hogy a hibrid védekezés jelentős pluszkiadásokat követel éppen akkor,

amikor a kormány a költségvetési hiány leszorításán dolgozik. A kritikus infrastruktúrák drónvédelme, a kiberbiztonsági rendszerek korszerűsítése és a hírszerzési együttműködés mind tartós költséget jelent. A párizsi vita ezért arról is szól, hogy a biztonsági kiadásokat miként lehet összeegyeztetni az államháztartási konszolidációval.

A francia elnök azt is világossá tette, hogy az ukrajnai támogatáson nem kíván változtatni, és a hibrid fenyegetést éppen ennek megingatására irányuló nyomásgyakorlásként értelmezi.

A két válság közös pontja a sebezhetőség. A francia stratégia abból indul ki, hogy az energiaellátás, a közlekedési hálózatok, az adatkábelek és a katonai logisztika ugyanannak a biztonsági rendszernek a részei. Egy dróntámadás vagy szabotázs közvetlen kárt okozhat, de már a fenyegetés is drágítja a biztosítást, növeli a védelmi kiadásokat és bizonytalanságot teremt. Párizs ezért a következő hetekben nemcsak rendészeti, hanem infrastrukturális és diplomáciai válaszokat is össze akar hangolni.