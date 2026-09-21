Szabálytalan munkavégzés történt a szombathelyi Oladi Plató azbeszttel szennyezett útjain

Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató nevű városészben végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az azbeszttartalmú útburkolatról. Mint írták, két munkavállaló nem viselt zárt ruházatot, illetve nem, vagy nem megfelelően használták a légzésvédő eszközt, ezért kis összegű helyszíni bírságot szabtak ki, és felhívták a dolgozók figyelmét az előírások betartására.
A hivatal tájékoztatása szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, és munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Közleményükben azt hangsúlyozták, hogy kiemelten ellenőrzik az azbesztszennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a Szombathelyen az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében.Döntött a Tisza-kormány, a szombathelyi Oladi-platón felbontják a útburkolatot az azbesztszennyezés miatt
A Vas Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatóságához beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásunkban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna – tette hozzá a hatóság.Leaszfaltoztatná az azbeszttel szennyezett utakat Szombathely polgármestereAzbesztmentesítési alap létrehozásáról döntött a Tisza-kormány