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2026-09-21 13:14:00 CEST

Szabálytalan munkavégzés történt a szombathelyi Oladi Plató azbeszttel szennyezett útjain

A kormányhivatal kisebb bírságot szabott ki, mert a egészségkárosító környezetszennyezés ártalmainak enyhítése sem történhet a munkavédelmi szabályok mellőzésével.