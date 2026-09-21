A Fidesz és a KDNP képviselői sem ültek be Baka András felszólalására

Fidesz;Parlament;Országgyűlés;Baka András;Bóka János;

2026-09-21 13:46:00 CEST

Bóka János közölte: nem fogják jelenlétükkel legitimálni azt, amit kezdettől fogva elfogadhatatlannak tartanak.

A Fidesz képviselői nem fognak beülni Baka András felszólalására – jelentette be Bóka János hétfőn, kora délután a Facebook-oldalán. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, „Sulyok Tamás önkényes elmozdítását nem fogadjuk el, és most sem fogjuk jelenlétünkkel legitimálni azt, amit kezdettől fogva elfogadhatatlannak tartunk”.

Videós bejelnetkezésér Bóka János azzal zárta: „Mi jelen vagyunk a parlamentben, képviseljük a választóinkat, értékeinket, és Magyarország érdekeit. De a hatalmi önkényhez nem asszisztálunk”. A Fidesz képviselői ezért – ismételte meg – Baka András mai napirend előtti felszólalásán nem vesznek részt.

Nem sokkal később a KDNP ugyancsak a Facebookon közölte, hogy Baka Andrást nem tartja legitim köztársasági elnöknek, és „a mai színjátékban a KDNP nem vesz részt”.

A Sándor-palota hétfőn jelentette be, hogy a köztársasági elnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés ülésén. Emellett tudatta: Baka András az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve a mai napon megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak – derült ki a közleményből.