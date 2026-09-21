Magyar Péter: Az Orbán-kormány a családokat hozta nehéz helyzetbe, amiért oligarcháinak szivattyúzott közpénzt

szociális juttatások;uniós pénzek;nyugdíjminimum;Magyar Péter;

2026-09-21 14:30:00 CEST

Több ágazatban bérrendezést indít a kabinet.

A nyugdíjminimumot 2027 januárjától 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli a kormány - mondta az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén a miniszterelnök.

Magyar Péter felszólalásában azzal indokolta az eddigi és tervezett intézkedéseket, hogy a kormány a magyar embereknek tett vállalásokra emlékezve a megélhetési nehézségek enyhítésére törekszik, és a pazarlónak, illetve aránytalannak nevezett szerződésekből megmentett pénzt a magyar családok mindennapi megélhetésére, a költségvetés és a magyar gazdaság rendbetételére fordítja.

Emlékeztetett, hogy 27-ről 5 százalékra csökkentették a tűzifa áfáját, 10 milliárd forintra emelték az önkormányzatok szociális tűzifakeretét, valamint eltörölték a vényköteles gyógyszerek áfáját. A 400 ezer rászoruló gyermek családjának járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást azzal indokolta, hogy a tanévkezdés ne sodorja eladósodásba ezeket a háztartásokat.

A kormány a legkisebb nyugdíjak rendezését, valamint a rokkantsági és rehabilitációs juttatások növelését is vállalta. Bérrendezést indítanak a gyermekvédelemben és a szociális gondozásban dolgozóknál, a nevelést segítő és támogató munkakörökben, az egészségügyi szakdolgozóknál, valamint a rendvédelmi állománynál. Magyar Péter kitért arra is, hogy eltörölték az ötezer forintos kamarai hozzájárulást.

A miniszterelnök a koncessziók felülvizsgálatát és ezeket az intézkedéseket ugyanazon kormányzati politika részének nevezte. Magyar Péter azt mondta, hogy az Orbán-kormány a saját oligarcháinak szivattyúzta ki a közpénzt, és ezzel gyerekes családokat, szociális gondozókat, időseket, kisvállalkozókat, egészségügyi szakdolgozókat és a rendvédelemben dolgozókat károsított meg.

Beszédében arról is közölt részleteket, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépése óta nem vezették be az általános sorkötelezettséget, nem szüntették meg a GYED-et és a rezsicsökkentést, utóbbit pedig a tűzifával fűtőkre is kiterjesztették. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország augusztus végére teljesítette a helyreállítási forrásokhoz szükséges feltételeket, és megállapodás született az uniós pénzek hazahozataláról. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezek az összegek az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést, az agráriumot, valamint a kis- és középvállalkozókat fogják gyarapítani.