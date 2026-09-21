MSZP: nyomor alapú társadalmat épít Orbán

Mostantól még nehezebb helyzetbe kerülnek a támogatásra szorulók Magyarországon. A kormány szerint azért kellett a szociális rendszert átalakítani, hogy elejét vegyék a "segélyekkel való visszaélésnek". A szocialista Korózs Lajos viszont állítja, Orbán Viktor nyomor alapú társadalmat épít, amit a Fidesz azzal utasít vissza, hogy az önkormányzatok, amelyek ezentúl a pénzbeli segítséget nyújtják, csak a valóban rászorulókat támogatják majd.