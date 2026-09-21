Több ágazatban bérrendezést indít a kabinet.
Egymillió családban tudnak élni a családi adókedvezmény lehetőségével, a kormány annyira családbarát, hogy majdnem 800 ezer család viszont nem jogosult erre, sokszor azért, mert a szülőknek nincs adóztatható jövedelme. Ami minden gyermek után alanyi jogon jár, annak összegét meg mesterségesen alacsonyan tartja az Orbán-kabinet: a családi pótlék összege kilencedik éve változatlan.
Mostantól még nehezebb helyzetbe kerülnek a támogatásra szorulók Magyarországon. A kormány szerint azért kellett a szociális rendszert átalakítani, hogy elejét vegyék a "segélyekkel való visszaélésnek". A szocialista Korózs Lajos viszont állítja, Orbán Viktor nyomor alapú társadalmat épít, amit a Fidesz azzal utasít vissza, hogy az önkormányzatok, amelyek ezentúl a pénzbeli segítséget nyújtják, csak a valóban rászorulókat támogatják majd.
Az LMP a március elejével lejáró kilakoltatási moratórium egy évvel való meghosszabbítását követeli - mondta Schmuck Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője sajtótájékoztatója után vasárnap.
Szétszakítja Magyarországot az orbáni politika, amelynek már csak az elit számít - mondta Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista alelnöke vasárnap a fővárosban tartott sajtótájékoztatóján.
Az LMP önkormányzati szakszóvivője szerint a kormány az út szélén hagyja a rászorulókat és az önkormányzatokat is.
Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnik, átalakul, új elnevezést kap vagy máshonnan lesz igényelhető, mint eddig. A rendszeres szociális segély mellett megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és az önkormányzatok dönthetik el, kinek adnak segítséget.
Holnaptól Magyarországon egyebek mellett megszűnik a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és az önkormányzatok dönthetik el, kinek adnak segítséget. Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának szocialista alelnöke azt mondja, Orbánék minél több olyan embert szeretnének, aki alamizsnáért hajlandó a politikai lojalitásra. Az MSZP-s politikus szerint a Fidesz a szociális elvonások, az adótörvények, a foglalkoztatáspolitika révén tudatosan süllyeszti le a középosztályt.
Gyökeresen átalakul a szociális segélyezés rendszere, hiszen március 1-jétől élesen elválnak egymástól az állam, illetve az önkormányzatok által adható szociális juttatások. Ötféle szociális támogatási forma szűnik meg, miközben az állam az önkormányzatokra hárítja a szociális segélyezés teljes feladatát, amihez részben maga is hozzájárul - igaz, egyelőre senki sem tudja, valójában mennyivel.
A kormány "nagyszerű" gazdaságpolitikája, unortodox pénzügyi megoldásai, társadalmi érzéketlensége miatt az elszegényedés növekszik, miközben a támogatások folyamatosan csökkennek, bizonyos fajták - méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás - egyszerűen megszűnnek. Ezt az egyre növekvő árkot kellene átugrania az önkormányzatoknak úgy, hogy a 3200 településből 2900-nak nincs egyetlen fillér szabadon elkölthető forrása sem - figyelmeztet Botka László. Szeged polgármestere, az MSZP választmányi elnöke szerint a kormányzat durva kommunikációs trükkökkel operál és szociálisan teljesen érzéketlen, miközben az önkormányzatok egyedül képtelenek ellátni szociális feladataikat.
Az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint higgadtan át kell tekinteni, és dramatizálás nélkül kell megvitatni David Cameron álláspontját a nagy-britanniai munkavállalók szociális juttatásait illetően.
Több évre megvonna minden bérkiegészítő szociális juttatást a brit kormány az Európai Unió más országaiból érkező munkavállalóktól, ezzel is csökkentve a nagy-britanniai bevándorlás vonzerejét - írta a The Sunday Times.
Amerika szociális juttatásokat fizetett több tucat kiutasított, vagy ezt megelőzendő önként kitelepülő egykori náci háborús bűnösnek - írta a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja, a Ynet.
Két évre be kell fagyasztani a munkaképes korú lakosságnak juttatott szociális ellátások összegét a brit államháztartás további konszolidációja érdekében - mondta hétfőn a brit pénzügyminiszter.
Nem engednék be a jövőben Németországba azokat a külföldieket, akik visszaéltek a szociális juttatásokkal. Bizonyos esetekben a hatóságok a börtönbüntetéstől sem riadnak vissza.
A más uniós országokba áttelepülő EU-munkavállalók "óriási többsége" dolgozik, és nem csupán a szociális juttatásokért költözik külföldre - mondta a Bristoli Egyetemen tartott hétfői előadásában Andor László.
Ezentúl a megfelelő angol nyelvtudást is igazolniuk kell a Nagy-Britanniában munkát vállaló külföldieknek ahhoz, hogy jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat vehessenek igénybe - közölte pénteken a brit munka- és nyugdíjügyi minisztérium.