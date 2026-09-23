Kiss László óbudai polgármester: Itt az ideje az ügyészi szervezet átvilágításának

Kiss László, Óbuda korrupcióval gyanúsított volt DK-s polgármestere hosszú Facebook-bejegyzést írt Fürcht Pálhoz, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjéhez címezve.
A polgármester a bejegyzésben arról írt, hogy át kellene világítani az ügyészi szervezetet, mert szerinte Fürcht Pál „nem áldozat, hanem a Fidesz-rezsim egyik kulcsfigurája,” és „amikor apró porszemként állítja be magát, akkor hazudik.” Azt is állította: „Éveken át nemcsak mindenről tudhatott, hanem szervezőként vehetett részt a disznóságokban.”
Kiss László - aki azt állítja, hogy az ellene hivatali vesztegetés elfogadása gyanújával indult büntetőeljárás koncepciós - tegeződve fogalmazott meg egy sor kérdést Fürcht Pál részére. A személyes viszonyt azzal indokolta, hogy neki is köszönhetően 9 hónapot ült. Olyan kérdéseket fogalmazott meg, mint például:
„Ki adott parancsot a 2020 óta tartó törvénytelen lehallgatásunkra - tudod a két Gergőére (Karácsony, Őrsi), az enyémre, Sanyiéra, Petiére, Andriséra és Tibiére?”
„Amikor a Mikó nevű fideszes provokátort az ügyemben használtátok, erről ki döntött?”
„Ki döntött arról, hogy Kiss Ambrusnál házkutatást kell tartani?”
„Ki és mikor döntötte el, hogy megpróbálja a halálba vegzálni Iványi Gábort?”
„Ki döntött arról, hogy nem májusban tartóztattok le, ahogyan a hírek szerint a helyi Fidesznek ígértétek?”
„Végülis lehalgattátok az ügyben kérdéseket feltevő Tóth Ákos újságírót?”
Kiss László az áprilisi országgyűlési választások után lépett ki a DK-ból.
Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője június közepén nyújtotta be lemondását, amit elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti nézetkülönbségekkel indokolt. A Legfőbb Ügyészség akkori közleménye szerint az ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben alakult ki szakmai vita a KNYF és a szakfőosztály vezetője között, később azonban kiszivárgott Fürcht Pál részletes indoklása az ügyek politikai befolyásolásával kapcsolatban.Fürcht Pál: Egy ügyészségi vezető megmondta, ki ellen lehet nyomozni és kiket nem lehet kihallgatniVisszautasította a Legfőbb Ügyészség a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének állításait Lemondott a KNYF főügyésze az ukrán aranykonvoj miattIntézményesített, egyszerre fideszes és MSZP-s korrupcióról vallott Óbuda volt alpolgármestereMár 16 gyanúsítottja van az óbudai önkormányzathoz köthető korrupciós ügynekHivatalosan is visszatért Kiss László, indulatos beszéddel kezdte