Az MLSZ több mint 55 milliárd forint tao-pénzzel nem tud elszámolni, a Tisza-kormány a pénzt máig nem kérte vissza

Orbán-kormány;elszámolás;Magyar Labdarúgó Szövetség;szabálytalanságok;közpénzek felhasználása;TAO-pénzek;55 milliárd;Schmidt Ádám;

2026-09-24 08:33:00 CEST

A Csányi Sándor vezette testület arra sem vette a fáradságot, hogy válaszoljon még az Orbán-kormány sportállamtitkársága által felvetetett közpénzfelhasználási szabálytalanságokra. Eddig a Tisza-kormány sem kezdeményezte a visszafizetést.

Összesen 55,18 milliárd forintnyi közpénz elszámolásának és felhasználásának szabályszerűségét vitatta a még Schmidt Ádám vezette sportállamtitkárság 2024 júniusának végén, amikor elkészítette az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) taoelszámolásait lezáró megállapításait – írtja a 24. A lap szerint azonban a magyar állam ahelyett, hogy következményeket helyezett volna kilátásba, az ellenőrzött szervezet segítségét kérte az ügy megoldásában. Az MLSZ álláspontja szerint a levél célja az volt, hogy áthárítsa a felelősséget, miközben a szervezet megalapozatlannak tartják a levél megállapításait és nem is válaszolt rá.

A portál birtokában lévő hivatalos, iktatott és aláírt levélből, amelyet a sportért felelős államtitkárság akkori vezetője, Schmidt Ádám írt az ügyben Csányi Sándor MLSZ-elnöknek, valamint a Tisza-kormány sportállamtitkársága által küldött évadonkénti és támogatási, időszakonkénti bontású táblázatból kiderült, hogy az államtitkárság több mint két éve pontosan 55 179 445 360 forint értékben fogalmazott meg visszafizetésre irányuló javaslatot.

A sportot akkor is felügyelő Belügyminisztérium eleinte még összesen 58,17 milliárd forintot jelöl meg jogosulatlan és nem igazolt felhasználásként. Ezt csökkentették később 2,7 milliárd forintot meghaladó összeggel, pedig 2024-es levelében Schmidt még úgy érvelt: a rendelkezésre álló információk alapján 17 572 676 243 forint támogatás felhasználása nem került igazolásra, további 40 598 764 124 forint összegű támogatást pedig az MLSZ jogosulatlanul vett igénybe. Az új sportkormányzat megküldött válasza részletezte, mi volt az indoka a leadott elszámolások elutasítására tett javaslatoknak. Három kategóriát állapítottak meg: 11 esetben az ellenőrzött szervezet csak részben tett eleget a hiánypótlási felhívásoknak, 35,147 milliárd forint, hat alkalommal a hiánypótlási felhívásoknak nem tett eleget 16,829 milliárd forint, míg egy területen nem nyújtott be elszámolást 3,203 milliárd forint értékben.

Minderről Schmidt Ádám 2024. október 1-jei keltezéssel levelet írt Csányi Sándornak, amelyet október 8-án kézbesítették Csányi Sándornak. A levél mellékletében szereplő státuszkimutatás adatai soronként megegyeznek azzal a jelenlegi adatszolgáltatással, de visszafizetésre való felhívás nem szerepel benne, és a 24.hu-nak nemrég a levelet csupán általános tájékoztatásként kezelő, arra nem válaszoló MLSZ is erre hivatkozott. A volt államtitkár megállapításairól a szövetség azt írta, hogy az „analitikus vizsgálattal nem alátámasztott, teljességgel megalapozatlan és szakmaiatlan”. Pósfai Gábor belügyminiszter korábban ugyan azt írta: javasolni fogja, hogy ne tölthessen be irányító szerepet a sportban az, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, de továbbra sem született döntés az elszámolásokról, és ma sem tudni, ki és mi alapján határozott arról, hogy a megállapítások ellenére ne szülessen érdemi döntés az 55 milliárd forintnyi közpénz felhasználásáról.