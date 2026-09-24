Titkos belháború dúlt az Orbán-kormányban az űrprogram és a műholdrendszer kiépítése körül

Orbán-kormány;űrprogram;műholdak; NER;fideszes belháború;4iG Nyrt;Ferencz Orsolya;

2026-09-24 10:35:00 CEST

A volt miniszterelnök az államot képviselő Ferencz Orsolya űrbiztos helyett a NER kedvenc cégére, a 4iG-re bízta a katonai célokra is használható műholdak bizniszét.

Az előző kabineten belül feszültségeket okozott, hogy Orbán Viktor 2023 végén úgy döntött, az állam helyett a Fidesz-kormányhoz kötődő vállalatra, a 4iG-re bízza a nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú műholdrendszer kiépítését – derül ki a Direkt36 cikkéből az űrprogram felelősévé, pontosabban a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) űrkutatásért felelős miniszteri biztosává még 2018-ban kinevezett Ferencz Orsolya, illetve a Fideszhez, a NER-hez kötődő, egyre nagyobbra duzzasztott cég szembeállításáról.

A cikk szerint a műholdas projektben a KKM mellett többek között a Honvédelmi Minisztérium (HM) is részt vett. Így állt össze az az elképzelés, hogy a magyar műholdrendszer kettős felhasználású legyen, azt a polgári mellett – például műsorszórás, kommunikáció – katonai célokra is fel tudják használni. Az erről szóló koncepciót Ferencz 2023 kora őszén ismertette a Karmelita kolostorban egy olyan megbeszélésen, amelyen Orbán mellett a kormány más vezetői is jelen voltak. Ferencz itt többek között arról beszélt, hogy ezt a műholdprogramot nemzetbiztonsági okok miatt a magyar államnak kellene lebonyolítania, a költsége pedig körülbelül 250 milliárd forint lenne.

Orbán Viktor ekkor szembesült először azzal, hogy mekkora stratégiai jelentőséggel bírna egy magyar műholdrendszer, amellyel a 2015-ös migránsválsághoz hasonló eseményeket vagy az orosz–ukrán háború harctéri történéseit is nyomon lehetne követni. Bár úgy tűnt, Ferencz Orsolya előadása elnyerte Orbán Viktor tetszését, a következő hetekben egy váratlan fordulat történt. A miniszterelnök – a történteket ismerő források szerint – úgy döntött, hogy az állam helyett a 4iG-ra bízza a beruházást – olvasható az összeállításba. A döntés vitát kavart, kétségessé vált a magáncég szerepe nemzetbiztonsági, illetve NATO-kompatibilitási szempontból is. Bár a volt kormányfő a kritikákat mind lesöpörte, a Fidesz az áprilisi veresége után a Tisza-kormány megkezdte a 4iG-vel kötött állami megállapodások átvilágítását, és információk szerint a műholdas projektnél is az államnak kedvezőtlen feltételeket sejtenek.

A 4iG szerint nincs gond, a magyar államnak nincs beruházási költsége azzal, hogy egy magáncégre bízta a műholdrendszer kiépítésé, majd csak a szolgáltatásokért kell fizetnie az államnak. – Ha 4iG nem teljesítene, akkor a bankgaranciát nyújtó nemzetközi pénzintézet a magyar állam pénzét a kamatokkal együtt visszafizeti – közölte a NER kedvenc, az elmúlt években óriásira duzzasztott cége.