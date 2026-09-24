Várkonyi Andrea szerint ő nem NER-feleség, az ember személyes evolúciója az, hogy a lehetőségek fejlődésével halad előre

luxusautók;Mészáros Lőrinc; NER;házassági szerződés;luxusjacht;Várkonyi Andrea;luxizás;

2026-09-24 09:24:00 CEST

Az elmúlt 16 év alatt aleggazdagabb magyarrá váló Mészáros Lőrinc felesége ma is megdöbben a kritikákon. Azt állítja, a más politikai nézeteket vallók azért kapcsolják össze Orbán Viktorral a férjét, mert egy faluból valók.

Az elmúlt öt év olyan volt, mint egy álom, Mészáros Lőrinc feleségeként kisimult és visszanyerte az önbizalmát – mondta a Story magazinnak Várkonyi Andrea az interjút szemléző Telex szerint. Magyarország leggazdagabb emberének párja nem tartja NER-feleségnek magát, mert ahogy fogalmazott, ő Mészáros Lőrinc felesége, aki mindig is képezte magát. Arra a kérdésre viszont, hogy a cége a Mészáros-csoportnak dolgozik, úgy felelt: „Természetesen. Kinek másnak?”

Várkonyi Andrea szerint megdöbbentő, amikor külsőleg kezdik el őket vagy bárki mást támadni. – Néha úgy érzem, mintha itt mindenki, aki másokat kritizál, Barbie és Ken lenne, tökéletes külsővel. Emellett atomfizikus, nyolc egyetemet végzett és tökéletes szülő. Sokan úgy alkotnak véleményt, mintha ezt mind el tudnák magukról mondani – utasította el az őt és férjét érő kritikákat, azt állítva, ők semmit nem szeretnének gerjeszteni, van egy életszínvonaluk és az alapján élnek, de szerinte nem mindig.

Mészáros Lőrinc felesége a luxusjachtban sem látott nagy problémát, szerinte amikor idén nyáron is lefotózták a Rose d'Ort, nem is ők voltak rajta. Az bántja, hogy korábban sokan kifogásolták, hogy a fedélzeten egy sima dobozos Hell kávét ivott, mert szereti. – „De azt senki nem írta meg, hogy mindeközben egyébként 2300 forintos ruha volt rajtam. Az sohasem hír, amikor egy Zara szoknya van rajtam, pedig az is van” – mondta, de állítja, ha a drágább ruhák helyett zsákban járna, akkor álszentnek tartanák. – „Szerintem az ember személyes evolúciója az, hogy a lehetőségek fejlődésével haladunk előre” – mondta az interjúban, hozzátéve, nem egyforma fizetésből él mindenki, a világ minden országában jellemző, hogy sokaknak az alapvető dolgokra sincs pénze. Neki például Mészáros Lőrinc előtt is mindig jó kocsijai voltak – erre mindig áldozott, mert imád vezetni.

Az interjúból kiderült, hogy a házaspár közös kasszán van, kötöttek házassági szerződést, de annyira megbízik a férjében, hogy még nem olvasta el. Várkonyi Andrea ugyanakkor aggódott, hogy ha az új kormány ellehetetlenítené a Mészáros Csoportot, nem a férjének ártanak, aki több ezer ember megélhetéséért vállalja a felelősséget, hanem a munkavállalóknak. Nem gondolná, hogy ez bárkinek célja lehet. Férje 16 gyors meggazdagodásának történetére a közvélekedéssel szemben nem adott magyarázatot, de kitért a volt miniszterelnök szerepére is. Szerinte természetes, hogy Mészáros nevét összekapcsolják Orbánéval, mert egy faluból származnak. – Össze lehet kapcsolni, és lehet emiatt haragudni annak, akinek más a politikai nézete, de attól még nem kell a másik embert mocskolni meg ócsárolni – fogalmazott Várkonyi Andrea, akit az is bosszant és demagógnak tartja, amikor azt mondják, hogy a magyar emberek pénzéből költenek.