Magyarországról (is) menekül a banktőke

"Magyarország gulyás-tekintélyuralmi rendszere" címmel egy amerikai kutató arról ír a Wall Street Journalban, hogy Orbán Viktor az egykori bátor reformerből mára a kisszerű nacionalizmus támogatója lett. A Die Prese cikke szerint az osztrák agrárkamara új elnöke azt várja, hogy a magyar választások után lecsillapodik a földügyben kialakult vita Ausztriával. A svájci finanzen.ch pénzügyi portál szerint Magyarországról 2009 óta a GDP 37 százalékának megfelelő tőkét vontak ki a bankok - derül ki a Klubrádió külföldi lapszemléjéből.