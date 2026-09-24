A Legfőbb Ügyészségen jártak az NVVH vezetői

megállapodás;Legfőbb Ügyészség;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Lajtár István;Tasnády Katalin;

2026-09-24 13:46:00 CEST

A legfőbb ügyész jogköreiben eljáró Lajtár István hivatalában fogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, Unger Annát és Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettest.

A találkozó célja a két szervezet közötti hivatalos kapcsolatfelvétel volt. A Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői áttekintették az együttműködés kereteit és az ahhoz kapcsolódó elsődleges feladatokat – közölte az ügyészségi honlapon a Legfőbb Ügyészség.

A közlemény kitért arra, hogy Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta a hivatalában Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét és Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettest.

A felek megállapodtak abban, hogy a további tevékenységük részleteit együttműködési megállapodásban fogják rögzíteni – tették hozzá.

Az NVVH létrehozásáról szóló jogszabályt 2026. július 28-án fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az NVVH számára. Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el.

A hatályos törvény szerint az NVVH munkatársainak joguk lesz belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhetnek minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhatnak, illetve kérhetik a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.