letartóztatás;hosszabbítás;gyanúsítottak;Budai Központi Kerületi Bíróság;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

A Szőlő utcai ügyben újabb két hónapra rács mögött maradhat Juhász Péter Pál volt igazgató és élettársa

A 12 gyanúsított közül ketten egy éve és négy hónapja vannak letartóztatásban.

Az ügyészi indítványnak helyt adva újabb két hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte pénteken Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője. Hozzátette, hogy a védői fellebbezések miatt a végzés nem végleges.

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet emberkereskedelemmel, kényszermunkával és egyéb bűncselekményekkel gyanúsított volt igazgatója és élettársa tavaly május 29-én került letartóztatásba, azóta állnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt. Két nappal ezelőtt mi is beszámoltunk arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a HVG megkeresésére azt közölte, hogy két letartóztatottal együtt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban összesen 12 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük négy személy a korábbi házi őrizetnek megfelelő kényszerintézkedéssel bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll.

Mint ismert, a Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a Budapesti Javítóintézet vezetője és párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatalt – helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva – prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírt rá. A Legfőbb Ügyészség a nyomozást tavaly szeptemberben ügyészi hatáskörbe vonta. A további eljárásra a KNYF külön nyomozócsoportot hozott létre. Novemberben Juhász Péter Pált és élettársát folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével is meggyanúsították.

A főpolgármester közölte, előrehaladott tárgyalások zajlanak, amelynek része, hogy a jövőben a város anyagi problémái ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.