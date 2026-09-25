A Szőlő utcai ügyben újabb két hónapra rács mögött maradhat Juhász Péter Pál volt igazgató és élettársa

Az ügyészi indítványnak helyt adva újabb két hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte pénteken Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője. Hozzátette, hogy a védői fellebbezések miatt a végzés nem végleges.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet emberkereskedelemmel, kényszermunkával és egyéb bűncselekményekkel gyanúsított volt igazgatója és élettársa tavaly május 29-én került letartóztatásba, azóta állnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt. Két nappal ezelőtt mi is beszámoltunk arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a HVG megkeresésére azt közölte, hogy két letartóztatottal együtt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban összesen 12 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük négy személy a korábbi házi őrizetnek megfelelő kényszerintézkedéssel bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll.A Szőlő utcai ügy 12 gyanúsítottjából már csak Juhász Péter Pál és élettársa van letartóztatásban
Mint ismert, a Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a Budapesti Javítóintézet vezetője és párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatalt – helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva – prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírt rá. A Legfőbb Ügyészség a nyomozást tavaly szeptemberben ügyészi hatáskörbe vonta. A további eljárásra a KNYF külön nyomozócsoportot hozott létre. Novemberben Juhász Péter Pált és élettársát folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével is meggyanúsították.A Magyar-kormány idején is titkosak maradnak a Szőlő utcai iratok, amely alapján Tuzson Bence azt állította, hogy nincs kiskorú sértettAz 59 egykori Szőlő utcai fiatal közül már csak 19-en vannak javítóbanA Szőlő utca felszámolása óta jelentősen nőtt a javítóintézetből szököttek aránya, eközben távozott az Aszódi Javítóintézet dolgozóinak 10 százaléka