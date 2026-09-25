letartóztatás;hosszabbítás;gyanúsítottak;Budai Központi Kerületi Bíróság;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

2026-09-25 12:02:00 CEST

A Szőlő utcai ügyben újabb két hónapra rács mögött maradhat Juhász Péter Pál volt igazgató és élettársa

A 12 gyanúsított közül ketten egy éve és négy hónapja vannak letartóztatásban.