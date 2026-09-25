Kirúgták az MCC éléről Orbán Balázs emberét, Szalai Zoltánt

elbocsátás;megszüntetés;kekva;Szalai Zoltán;MCC;

2026-09-25 12:37:00 CEST

A volt főigazgató búcsúlevele szerint annak drukkol, hogy „a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon”.

„Különleges élmény volt vezetőként végigkísérni, ahogyan egy kicsi, családias budapesti kezdeményezésből fokozatosan egy egész Kárpát-medencét átölelő, mára több mint nyolcezer fiatalnak fejlődést biztosító, nemzetközileg is jegyzett tehetséggondozó műhely épült az MCC-ből” – idézett a HVG a laphoz eljutott búcsúlevélből, amelyet Szalai Zoltán, immár volt főigazgató írt a Mathias Corvinus Collegium hallgatóihoz.

A főigazgató levelében úgy fogalmazott, szívből drukkol, hogy „a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon”. Azt is hozzátette, hogy távozása nem az ő elhatározása volt, hanem az intézmény új vezetőinek döntése értelmében szűnt meg a munkája, vagyis elbocsátották – tette hozzá a portál. Emlékeztettek, Szalai Zoltán éveken át vezette Orbán Balázzsal együtt Mathias Corvinus Collegiumot, az azóta EP-képviselőként újrakezdő Orbán Balázs viszont már júliusban lemondott az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az MCC felszámolása a többi felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal együtt augusztus 31-ével zárult le. A Miniszterelnökség szerint a kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Bár az alapítványoknak lett volna lehetőségük más jogi formában tovább működni, a Fővárosi Törvényszékhez egyetlen változásbejegyzési kérelem sem érkezett, így azok jogutód nélkül megszűntek, köztük az MCC is.