Baka András: A lehető legrövidebb időn belül új jelöltet fogok állítani

sajtótájékoztató;Országgyűlés;Baka András;jelölés;legfőbb ügyész;leszavazás;

2026-09-28 12:53:00 CEST

Az államfő elismerte, hogy tudott a parlamentben leszavazott Szathmáry Zoltán testvérének ügyeiről. Nem említette az aranykonvojügyet, de szerinte olyan nem nyilvános körülményekről tud, amelyek árnyalhatták a megjelent információkat.

Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután a parlament hétfőn – immár másodszor – nem szavazta meg a jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. – Az Országgyűlés döntését tiszteletben tartom, a mai eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekintem. Most rajtam a sor, hogy a lehető legrövidebb időn belül új jelöltet állítsak. Így fogok tenni, de az elvárásaim és a feltételek nem változnak: a jelöltről nem fogok a kormányzattal, a politikával egyeztetni – idézte az MTI az államfőt, aki ehhez hozzátette, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására.

Amint arról beszámoltunk, az Országgyűlés titkos szavazással 138 nem szavazattal , 1 tartózkodás mellett utasította el az államfő jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. A szavazásban a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt. Baka András szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek. Magyar Péter később a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza-frakció egyhangúlag úgy döntött, nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét.

Baka András egy hete az Országgyűlésben hosszasan beszélt arról, hogy nem politikai, hanem szakmai szempontok alapján mérlegelt, a területről sokakat meghallgatott. Most megerősítette, alapos előkészítést követően, a jogászi szakmában folytatott konzultációk eredményeképpen jutott arra a meggyőződésre, hogy Szathmáry Zoltán alkalmas a legfőbb ügyészi tisztség betöltésére, az ügyészség szükséges megújításának a vezetésére. A köztársasági elnök azt hangsúlyozta, hogy politikai szempontok nem játszottak szerepet a jelölésben. Elismerte, hogy tudott Szathmáry Zoltán testvérének ügyeiről tudott, de mint mondta, tájékozódása során egyéb körülményeket is megismert, amikről most nem beszélhet, mert nem nyilvánosak, de árnyalták a megjelent híreket.

Baka András hangsúlyozta, hogy a változás célja nem az, hogy az egyik politikai befolyást egy másik helyettesítse. A cél, hogy olyan ügyészség jöjjön létre, amely minden politikai oldaltól függetlenül, kizárólag a törvény alapján működik.